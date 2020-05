Le cap des 6000 morts dépassé au Canada

Le Canada a dépassé mercredi la barre symbolique des 6000 morts enregistrés de la COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire qui secoue le pays depuis quelques mois.

Menant toujours le bal plus que partout ailleurs, le Québec a rapporté mercredi 71 nouveaux décès pour un total de 3778 et 44 775 cas confirmés soit 578 de plus que mardi.

Au total, le Canada compte 80 081 cas et 6027 décès.

Rappelons que les symptômes les plus souvent observés chez les cas signalés de COVID-19 au pays comprennent la toux (73 %), les maux de tête (55 %) et la faiblesse (54 %), selon le résumé épidémiologique des autorités fédérales.

Même si la courbe de la COVID-19 semble s’aplatir, l’Ontario a renoué mercredi avec un nombre de nouveaux cas au-dessus de 300 ainsi qu’une quarantaine de décès.

Ainsi, les autorités de la santé publique de la province la plus populeuse du pays ont rapporté 390 nouveaux cas, en 24 heures, et ce, même si le nombre de tests réalisés (7382) est largement au-dessous de l’objectif.

N’empêche, depuis le début de la crise, l’Ontario a pu évaluer 567 176 personnes, dont 23 774 étaient contaminées par ce coronavirus.

De plus, 1962 personnes ont perdu la vie, dont 43 nouveaux décès comptabilisés mercredi en Ontario.

Par ailleurs, la santé publique du Canada a décidé de recommander formellement le port de couvre-visage lorsqu'il est difficile de respecter les règles de distanciation physique, en raison notamment du risque de contamination de personnes asymptomatiques.

La situation au Canada

Québec: 44 775 cas (3778 décès)

Colombie-Britannique: 2446 cas (146 décès)

Ontario: 23 774 cas (1962 décès)

Alberta: 6716 cas (128 décès)

Nouvelle-Écosse: 1045 cas (57 décès)

Saskatchewan: 599 cas (6 décès)

Manitoba: 290 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 260 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 120 cas

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Yukon: 11 cas

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 80 081