Les coiffeuses et esthéticiennes sont prêtes

Le sourire est revenu dans les salons de coiffure et d’esthétique. Ces commerces rouvriront graduellement le premier juin au Saguenay-Lac-St-Jean.

Coiffeuses et esthéticiennes se préparent à prendre soin de leur clientèle en toute sécurité.

• À lire aussi: Les prix augmenteront dans les salons de coiffure du Québec

« Comme dirait Yvon Deschamps, je vais le croire quand je vais le voir, » affirme la propriétaire du salon Le petit Paris à Chicoutimi-Nord, Catherine Morissette.

Elle souhaitait cette réouverture. Elle n’est donc pas du tout inquiète. « Ce n'est pas pire qu'être un groupe dans un grand magasin. »

Catherine Morissette attend les consignes de la Santé publique et de la CNESST. Mais elle a déjà préparé désinfectants pour les mains, masques, visières et séparateurs en plexiglas. Et il n'y aura pas de clients dans la salle d'attente. Ils pourront plutôt attendre à l'extérieur pour accéder au salon de coiffure quand sera venu le temps de recevoir leur service.

« C’est un grand soulagement. D'abord, pour les revenus, mais aussi parce que la coiffure, c'est plus que de la coiffure. C'est un salon de psy. C'est un lieu de rassemblement, mais qu'on devra totalement gérer, » assure Catherine Morissette.

Dans les salons d’esthétique aussi, cette reprise est applaudie.

« Les gens ont hâte. Les clientes aiment ça être coquettes, » indique la propriétaire de Esthétique Annick, Annick Simard.

Visières, masques et gants seront utilisés dans ce commerce. Annick Simard demandera à ses clientes de porter un masque. « Elles vont être obligés d'en porter un parce que la distanciation, c'est impossible. »

Désinfection fréquente et séparateurs en plexiglas feront également partis du paysage.

La fermeture obligée du salon en mars avait été un choc. « Les premiers jours, j'étais déstabilisée, témoigne Annick Simard. Ça fait 25 ans que tu travailles. Tu as monté ton entreprise. Ça va super bien. Du jour au lendemain, on te dit, ma belle, c'est terminé. Tu fermes. Ça été dur. »

Mais plus de deux mois plus tard, elle n'a pas perdu son enthousiasme. « J'ai hâte de recommencer. Je me suis ramassée seule à la maison alors que je vois beaucoup de monde tous les jours. C'est une coupure qui a été drastique. J'ai hâte. »

L'horaire de travail des salons n'est pas arrêté. Il faudra l'ajuster selon l'impact des mesures sur l’exécution du travail et selon la clientèle nombreuse.