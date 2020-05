Les efforts de l’Hôpital de Verdun pour enrayer la propagation de la COVID-19

Après avoir été le premier hôpital à déclarer un cas de COVID-19 entre ses murs en février et avoir connu deux éclosions par la suite, l’Hôpital de Verdun a dû mettre tous les efforts pour enrayer la propagation du virus.

Afin de s’en sortir, l’établissement a fait appel à un spécialiste en biosécurité qui a aidé à réaménager les lieux.

«Une des façons de s’assurer que notre zone verte ne devienne pas rouge dans quelques jours ou quelques semaines, suite à une éclosion, c’est de faire un dépistage à l’échelle de l’établissement. Et ça, les équipes de Verdun l’ont fait et ça permet d’avoir une zone rouge qui est plus cohérente, si on veut», explique Isaac Assaraf, consultant en biosécurité et logistique.

Muni d’une caméra, le chef des urgences du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le Dr Jocelyn Barriault, montre l’intérieur de l’Hôpital de Verdun.

