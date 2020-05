Les États-Unis rendent la pareille à la Russie en leur faisant don de respirateurs

Les États-Unis ont annoncé mercredi faire don de 200 respirateurs pour aider la Russie dans la lutte contre le coronavirus, quelques semaines après l'envoi par Moscou de matériel similaire à New York.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a fait l'annonce de cette initiative en publiant sur Twitter la photo d'un avion-cargo militaire avec un drapeau américain et des boîtes portant le logo de l'Agence américaine pour le développement international.

«Les États-Unis font don au peuple russe de 200 respirateurs fabriqués aux États-Unis pour aider à combattre la COVID-19», a écrit le chef de la diplomatie américaine.

«Nous avons fourni plus de 15 000 respirateurs à plus de 60 pays et continuons à être un leader mondial dans la lutte contre cette pandémie», s'est-il félicité.

Le département d'État n'a pas pour l'instant précisé quand la cargaison serait livrée à la Russie, qui a connu une forte hausse des contaminations.

L'image rappelle les photos publiées par la Russie d'une cargaison de masques et respirateurs arrivée le 1er avril à New York, alors foyer majeur de l'épidémie américaine. Le geste avait été qualifié de «très gentil» par Donald Trump.

Les autorités américaines craignaient une pénurie importante de respirateurs au début de la crise mais, après avoir accéléré la production, M. Trump s'est adressé à plusieurs pays pour en proposer l'achat.