«On meurt, mais les écolos sont contents»

On apprenait hier que le Québec pourrait atteindre sa cible de 2020 en matière de réduction de gaz à effet de serre (GES) en raison de la COVID. Richard Martineau ne voit pas ça comme une bonne nouvelle.

«Les écolos sont contents. On meurt, mais on pollue moins! C’est bon, c’est bien, c’est une attitude positive. C'est comme ça qu’il faut voir ça», ironise Richard Martineau en levant le poing.

Il se lance ensuite dans une énumération «martinesque». «Avec la COVID, il va y avoir moins d’accidents d’avion et de voiture, c’est fantastique. Les gens du milieu de la restauration étaient très fatigués, ils travaillaient fort, ils vont avoir des vacances. Les gens ne pourront plus voyager à l’extérieur, ils vont rester au Québec, c’est bon pour le tourisme local. On est en train de quasiment transformer la pandémie en bonne nouvelle.»

«Faut-il remercier la Chine? Les GES ont diminué, mais on est comme dans le pétrin. Il ne faut qu’en même pas se réjouir de ça», conclut-il d’un air découragé.

