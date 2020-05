Québec donne 250 000 masques à Laval

La Ville de Laval va recevoir 250 000 masques du gouvernement provincial qu’elle espère pouvoir distribuer au cours de la semaine prochaine.

Laval est la deuxième ville au Québec qui a été la plus touchée par la crise de la COVID-19 avec 4894 cas et 472 décès.

La municipalité travaille à une stratégie de distribution de ces couvre-visages jetables qui pourrait être mise en place à compter de lundi prochain. Les masques seront d’abord dédiés aux personnes plus vulnérables et celles en première ligne.

Le maire n’écarte pas la possibilité de rendre le port du masque obligatoire. «On l’évalue. On regarde le comportement de la population et on regarde vers où on va aller», a déclaré Marc Demers.

Ces 250 000 masques s’ajoutent aux 60 000 masques lavables qui seront distribués dans le réseau de transport en commun possiblement à partir de mercredi prochain.