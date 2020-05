Dentistes et coiffeurs ouvriront le 1er juin

Les salons de coiffure pourront ouvrir leurs portes dès le 1er juin à l’extérieur de la région de Montréal, tandis que les dentistes seront autorisés à reprendre leurs activités partout au Québec à compter de cette date.

Le gouvernement Legault a dévoilé mercredi son plan de déconfinement des soins thérapeutiques et esthétiques. Les ministres de la Santé, Danielle McCann, et du Travail, Jean Boulet, en ont fait l’annonce.

Ainsi, les soins thérapeutiques, comme les dentistes et les physiothérapeutes, pourront accueillir leurs premiers clients dès le 1er juin prochain.

Les salons de coiffures et autres commerces de soins esthétiques pourront faire de même, sauf dans la Communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Joliette. La date de reprise des activités pour ces territoires sera annoncée plus tard.

