Voici les soins de santé et corporels qui rouvriront

Québec continue d’ouvrir graduellement le robinet du déconfinement en permettant la reprise des soins de santé privés et des soins corporels et esthétiques à compter du 1er juin.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, ont annoncé mercredi que les travailleurs des domaines des soins de santé, corporels et esthétiques pourront bientôt reprendre du service.

Voici les services qui reprendront à compter du 1er juin partout au Québec :

- Soins dentaires et buccodentaires

- Services de toilettage pour les animaux

- Psychothérapie

- Thérapies conjugales

- Optométrie

- Orthophonie

- Audiologie

- Physiothérapie

- Massothérapie

- Ergothérapie

- Ostéopathie

- Chiropratique

- Acupuncture

- Naturopathie

- Homéopathie

- Sexologie

- Orientation de carrière

- Travail social

- Podiatrie

- Services de nutrition

- Autres formes de médecine douce

Voici les services qui reprendront à compter du 1er juin partout au Québec, à l’exception des territoires de la Communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Joliette* :

- Salons de coiffure

- Salons de barbier

- Centres d’esthétique

- Manucures et pédicures

- Épilation

- Tatouage et perçage

- Soins de la peau

- Soins personnels à domicile

*La date de reprise de ces activités dans la CMM et dans la MRC de Joliette demeure à déterminer

Voici ce qui ne fait pas encore partie de la réouverture :

- Les centres de conditionnement physique

- Les spas

Mesures à respecter

Pour les clients

- Au moment du rendez-vous, ne pas avoir de fièvre depuis au moins 48 heures, ni de symptômes depuis au moins 24 heures.

- Le port du masque est fortement recommandé pour les clients.

- Dans les cabinets de dentistes, utiliser un rince-bouche antiseptique avant le traitement.

Pour les commerces

- Identifier, grâce à des marqueurs au sol, la distance à respecter à l’extérieur et dans les aires d’attente.

- Limiter le nombre de personnes dans les espaces d’attente.

- Désinfecter les surfaces, l’équipement et le matériel après un contact avec la clientèle.

- Installer des cloisons entre différents postes de travail rapprochés.

- Porter le masque lorsque la distance de 2 mètres ne peut être respectée.