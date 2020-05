Ces commerces italiens qui ne veulent pas rouvrir

Aides jugées insuffisantes, directives floues, évolution de l'épidémie incertaine ou touristes absents: de nombreux commerçants italiens, majoritairement restaurateurs, ont préféré ne pas rouvrir leurs portes malgré les appels en ce sens du gouvernement.

Désertés par leurs visiteurs, sans doute encore pour plusieurs semaines, les villes touristiques que sont Rome, Florence ou Venise subissent la crise de plein fouet et même si l'heure de la réouverture a sonné pour eux lundi, leurs restaurants sont peu enclins à relever leur rideau de fer.

«Si j'ouvrais demain, je n'aurais pas un client, les touristes ne sont pas là et les Italiens n'ont pas encore très envie d'aller au restaurant», explique à l'AFP Pietro Lepore, patron du Harry's bar de la Via Veneto, l'artère chic du coeur de la Ville éternelle.

«Il y a douze hôtels de luxe dans la rue, je réalise 60% de mon activité avec leur clientèle et ils sont tous fermés, le compte est vite fait», ajoute le restaurateur qui emploie 24 salariés, tous au chômage technique depuis deux mois.

Selon lui, le fait d'avoir mis à l'arrêt pour une durée quasiment identique le nord du pays et les régions du sud, moins touchées par le virus, a inutilement pénalisé ces dernières.

Mouettes et pigeons

Haut lieu du tourisme mondial, Venise peine aussi à se réveiller. Au point que la porte-parole de ses commerçants, Cristina Giussani, s'est ironiquement demandée il y a quelques jours si bars et restaurants devaient «ouvrir pour les mouettes et les pigeons vu qu'il n'y pas un seul des millions de touristes qui visitent chaque année la ville»

La Cité des Doges compte sur le retour des touristes début juin avec la réouverture des frontières aux Européens.

Selon une enquête publiée samedi, près de 30% des commerçants italiens (sur un million d'établissements concernés par la mesure) assuraient ne pas avoir l'intention de rouvrir lundi.

Parmi eux, une majorité (68%) avance comme motif que l'ouverture ne serait «pas rentable», 13% disant continuer à avoir des inquiétudes liées à la sécurité sanitaire et autant jugeant que les directives gouvernementales ne sont pas assez claires.

«Pour certains petits établissements, les règles sont difficiles à respecter, la typique trattoria romaine par exemple n'a pas beaucoup de place et dans ce cas assurer la distanciation physique devient un problème insurmontable», explique à l'AFP Valerio Maccari, de la Confesercenti, organisation représentative des petits et moyens commerces italiens.

«S’ils sont moins concernés par la baisse du tourisme, certains sont victimes du télétravail qui les prive du repas de midi pris par les salariés du quartier», relève-t-il.

Du nord au sud de la péninsule, réticences et protestations se sont multipliées ces derniers jours à propos de la réouverture. Comme en Lombardie, région la plus touchée d'Europe par la pandémie, où des commerçants, des petits entrepreneurs ou des chauffeurs de taxis ont manifesté samedi à Milan contre des mesures gouvernementales jugées insuffisantes. «Si on fait faillite, vous faites faillite», proclamaient leurs banderoles adressées aux autorités.

À Rome, des affiches de protestation ont fleuri sur de nombreuses vitrines: «sans aide du gouvernement, nous ne pouvons PAS rouvrir».

«Clients sous surveillance»

Comme un symbole du traumatisme vécu par la capitale lombarde, cœur économique de l'Italie, le quartier chinois voit ses boutiques rouvrir au compte-goutte depuis lundi, d'abord par peur de la reprise de l'épidémie, explique Francesco Wu, de l'Union des entrepreneurs Italie-Chine.

«Nous avons été les premiers à fermer et nous serons les derniers à rouvrir», assurait-il mardi dans les colonnes du quotidien Il Giorno.

Chef lombard réputé, Davide Oldani s'estime plutôt privilégié avec son spacieux restaurant étoilé, le D'O à Cornaredo, dont la salle et les tables sont suffisamment grandes pour permettre de respecter facilement les règles de distanciation. Toujours fermé, il a mis à profit cette période de fermeture forcée pour réaliser des travaux.

«Avant de rouvrir, je veux pouvoir garantir une sécurité maximale pour mes clients et mon personnel», explique à l'AFP ce chantre de la «cuisine pop» qui assure que si on l'autorisait à avoir huit tables, il n'en dresserait que sept.

À l'autre bout de la Botte italienne, en Sicile, Gianpaolo Molisena, patron du «Portomatto», qui emploie six personnes à Avola, partage les réserves de ses confrères, raison pour laquelle il garde lui aussi portes closes.

Lui qui a beaucoup investi ces dernières années sur le tourisme, explique à l'AFP que s'il rouvrait en ce moment «il débourserait 100 pour encaisser 30».

«Par ailleurs, l'esprit du restaurant n'est pas là, le charme du dîner entre amis, de l'échange se perd avec toutes ces règles. Les clients se sentent sous surveillance», se lamente-t-il.

Comme lui, ils sont 5000 cafetiers et restaurateurs siciliens à être restés fermés, selon le Fédération italienne des exercices publics (Fipe).