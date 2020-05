COVID-19 : Mario Lemieux fait un don

Les propriétaires des Penguins, Mario Lemieux et Ron Burkle, ont tous les deux fait un don de 100 000 $ pour venir en aide aux hôpitaux de Pittsburgh qui luttent contre la COVID-19, a confirmé l’équipe, jeudi.

Le montant sera également divisé entre l’hôpital Highmark Health et le centre médical de l’Université de Pittsburgh.

Le premier utilisera le don pour mettre sur pied une unité mobile de dépistage qui testera les gens dans les quartiers plus défavorisés de la ville de la Pennsylvanie.

Le second se servira de l’argent pour soutenir les familles et le personnel soignant affectés par le coronavirus.

«Nous sommes très fiers de la façon dont les joueurs, le personnel et la direction des Penguins se sont mobilisés pour aider notre communauté. Nous espérions que ces dons pourront aider Pittsburgh et les communautés environnantes à faire face à cette crise sans précédent», ont écrit Lemieux et Burkle dans un communiqué conjoint.