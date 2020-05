COVID-19: Costco recule sur le port du masque obligatoire

Le détaillant Costco recule sur l’idée d’imposer le port du masque à ses clients au Québec, mais il le «recommande» fortement dans ses magasins. La compagnie s’appuie sur les directives de la santé publique.

À la fin avril, des employés dans six magasins Costco du Québec avaient confirmé au Journal avoir eu comme information que le port du masque deviendrait obligatoire. La date fixée était le 18 mai, notamment pour les points de vente dans la Capitale-Nationale.

Même les clients se faisaient dire, en entrant dans les succursales, que le masque serait obligatoire au cours des prochaines semaines.

Jeudi, Costco a apporté une mise à jour dans ses directives concernant la pandémie, sur son site internet. Dans la section «Port du masque requis», le géant américain du commerce de détail écrit «qu’il est recommandé que tout membre de Costco et tout invité sur les lieux de Costco porte en tout temps un masque ou un couvre-visage qui couvre la bouche et le nez».

Costco rappelle que les autorités de la santé publique recommandent également, actuellement, le port du masque dans les lieux publics.

Cette mesure ne s’applique ni aux enfants de moins de 2 ans ni aux personnes incapables de porter un masque pour des raisons médicales.

Le port du masque est obligatoire chez Costco du côté des États-Unis depuis le 4 mai dernier. Depuis plusieurs semaines, Costco ne répond pas aux demandes d’entrevue des médias.

Nouvelles politiques

Dernièrement, le détaillant a revu certaines de ses politiques afin de limiter la propagation du virus et protéger ses employés et ses clients.

Il y a maintenant des restrictions concernant le retour de marchandises, des heures sont réservées pour les personnes de plus de 60 ans et un accès prioritaire est donné aux travailleurs dans le domaine des soins de santé et aux premiers répondants.