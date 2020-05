Crise sanitaire : Des perspectives encourageantes pour Montréal

Le soleil commence à poindre à l’horizon pour Montréal alors que la courbe des nouveaux cas commence à descendre, quelques jours avant l’ouverture des commerces de détail prévue lundi.

«Globalement, quand on regarde la courbe épidémique de Montréal et même de certains quartiers chauds, nous sommes à la baisse et ce malgré qu’on teste davantage. Donc c’est quand même une bonne nouvelle et il faut continuer nos efforts de dépistage», a affirmé la Dre Mylène Drouin, directrice de santé publique de Montréal, jeudi après-midi.

Il y a maintenant 23 064 cas confirmés de COVID-19 dans la métropole, dont 328 additionnels dans la dernière journée. Avec 44 décès dans les dernières 24 heures, le total grimpe à 2411.

Toutefois, «lorsqu’on regarde les nouvelles hospitalisations, soins intensifs et visites à l’urgence, on voit clairement une courbe qui est descendante», a indiqué Dre Drouin.

Plus de 3000 personnes sont testées quotidiennement. Les personnes ayant eu des contacts avec des personnes infectées sont invitées à se rendre aux cliniques de dépistage mobiles, même si elles sont asymptomatiques. Elles doivent aussi respecter la période d’isolement de 14 jours.

Aide pour adapter les commerces à Montréal

Si les consignes sanitaires sont respectées, l’accès aux commerces de proximité et le retour aux heures habituelles d’ouverture permettront de désengorger certaines grandes surfaces, où les gens étaient trop concentrés les dernières fins de semaine, d’après Dre Drouin.

Toutefois, ce n’est pas l’occasion d’aller faire du lèche-vitrine, a-t-elle prévenu, rappelant qu’il faut limiter ses excursions à celles qui sont nécessaires.

La Ville a offert 150 000 $ à Architecture sans frontières Québec afin d’aider les commerces à adapter leurs locaux. Un guide sera aussi produit par l’organisme.

La Ville ajoutera 60 inspecteurs en aliments et en sécurité incendie en vue de la réouverture des commerces.

Distribution de masques

Des 50 000 masques commandés par la Ville de Montréal, plus de 20 000 ont été livrés aux arrondissements les plus touchés par le coronavirus, a aussi indiqué la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Quant au 1,5 million de masques de procédure offerts par le gouvernement québécois, un tiers sera remis aux arrondissements et villes liées pour être distribués aux populations vulnérables, un tiers sera remis aux itinérants par l’entremise des refuges, et un tiers sera remis aux organismes communautaires.