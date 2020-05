Des associations touristiques réclament un calendrier de réouverture

Quatre associations touristiques sectorielles ont décidé de s’unir pour réclamer du gouvernement Legault un calendrier de réouverture de leurs activités.

Camping Québec, la Fédération des pourvoiries du Québec, Aventure Écotourisme Québec et l’Alliance de l’industrie nautique du Québec veulent de la «prévisibilité» pour leurs entreprises et la clientèle.

«La prévisibilité pour les entreprises et la clientèle est une demande fondamentale que partage l’ensemble des quatre organisations. Un calendrier de réouverture avec des dates précises représente la solution gagnante pour tous. Il permettra aux entreprises d’être prêtes et à la clientèle de planifier leurs prochains séjours et leurs vacances estivales», ont-elles écrit dans un communiqué publié jeudi.

Ces associations s’étonnent par ailleurs que certains secteurs plus risqués que l’opération d’entreprises de tourisme, de loisir et de plein air aient déjà obtenu l’aval de la Santé publique pour une réouverture.

Le plan de sécurité sanitaire de Camping Québec a déjà l’aval de la santé publique depuis quelques jours. Or, aucune annonce n’a été faite par le gouvernement Legault sur la réouverture des campings du Québec.

«Notre plan a été approuvé par la Santé publique et diffusé à nos entrepreneurs il y a plus de deux semaines. Ceux-ci ont déjà mis en place tous les dispositifs de protection nécessaires à l’accueil sécuritaire de leurs clients. Alors pourquoi l’annonce de la date de réouverture tarde-t-elle autant pour ces entreprises?», s’interroge le PDG de Camping Québec, Simon Tessier.

«Pendant que les pourvoiries demeurent fermées et attendent patiemment les annonces officielles, les propriétaires privés avoisinants profitent de l’occasion pour louer leurs chalets aux amateurs de pêche et de plein air hâtifs sans se soucier des recommandations de la santé publique», dit de son côté Marc Plourde, président directeur général de la FPQ.

Les protocoles de sécurité sanitaire d’Aventure Écotourisme Québec et l’Alliance de l’industrie nautique du Québec sont tous deux en voie d’approbation selon les associations.