Êtes-vous bien installé pour le télétravail?

Le confinement a forcé la moitié des travailleurs québécois à se tourner vers le télétravail. Mais les défis sont nombreux et méritent d'être réglés rapidement souligne Sarah Lavergne, finissante en ergothérapie.

« Ils en viennent à avoir de l'inconfort, l'inconfort devient de la douleur, ensuite une blessure. Il faut faire attention », constate-t-elle.

Quand les finissants en ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont dû quitter leur stage à cause de la pandémie, c'est vers les consultations à distance qu'ils se sont tournés pour compléter leur formation. Leurs conseils sont nombreux : avoir les coudes à 90 degrés, avoir les pieds en appui au sol, les genoux et cuisses parallèles à la chaise et alterner les tâches pour alterner les positions.

Mathieu Hétu est de ceux qui se sont retrouvés en télétravail forcé. Il a dû faire avec les moyens du bord. Au terme d'une consultation vidéo, il apportera quelques changements.

« Le coussin est une très bonne recommandation et changer la souris de côté, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé ! »

Au travail de la maison s'ajoute la difficulté de travailler avec les enfants. Les finissants en ergothérapie se sont aussi attardés au volet psychosocial. « Il y a une tendance à la surproductivité », estime Valérie Globensky, elle aussi finissante. « On veut vraiment en faire un peu plus quand, parfois, il faudrait vraiment mettre nos limites, prendre une pause et dire non. »

Mathieu Hétu en rajoute. « C'est la petite culpabilité qu'on a justement de combien de sessions où on est avec notre enfant versus le travail. Et de ne pas être à moitié dans les deux. »