Le cyclone Amphan fait au moins 84 morts

Le cyclone Amphan, le plus puissant à se former dans le golfe du Bengale au XXIe siècle, a tué au moins 84 personnes en Inde et au Bangladesh, selon des bilans officiels annoncés jeudi.

Pour la région du Bengale occidental, en Inde, «72 personnes sont mortes, dont 15 à Calcutta. Je n'ai jamais vu un désastre de cette magnitude», a déclaré à la presse la ministre en chef de l'État, Mamata Barnerjee. Côté Bangladesh, police et officiels ont fait état auprès de l'AFP de 12 morts.

