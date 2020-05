Les enfants moins à risque grâce à la structure de leur nez?

Les résultats d’une étude qui s’est penchée sur la structure interne du nez suggèrent une nouvelle piste de réponse pour expliquer pourquoi les enfants semblent moins enclins à contracter la COVID-19 que des personnes plus âgées.

Publié mercredi dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), ce rapport tend à démontrer que les enfants développent en plus faible quantité dans leur nez l’enzyme par laquelle le virus de la COVID-19 pénètre l’organisme.

Selon les chercheurs de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, cette enzyme, l’ACE2, devient plus présente au niveau nasal au fur et à mesure que l’on avance en âge.

Pour parvenir à cette observation, les chercheurs ont étudié des échantillons d’une muqueuse présente dans la cavité nasale de 305 participants entre 4 et 60 ans prélevés entre 2015 et 2018 dans le cadre d’une étude sur l’asthme.

Dans le contexte de la pandémie, les auteurs de l’étude ont jugé utile d’évaluer les résultats sous la lorgnette de la COVID-19 afin de déterminer la production d’ACE2 en fonction de l’âge. Ils ont découvert que la présence de l’enzyme était à son plus bas chez les participants les plus jeunes et se trouvait en quantité beaucoup plus importante chez les plus âgés.

Pour s’assurer que l’asthme éprouvé chez certains participants et le sexe ne biaisaient en rien les résultats, les chercheurs ont ajusté les résultats en fonction de ces facteurs et ces derniers se sont avérés identiques.

«Les résultats de cette étude démontrent une corrélation entre l’âge et la présence d’ACE2 dans l’épithélium olfactif, le premier point de contact entre le SARS-CoV-2 et le corps humain», peut-on lire dans la lettre publiée dans le JAMA. «Une moindre présence d’ACE2 chez les enfants par rapport aux adultes peut aider à expliquer pourquoi la COVID-19 est moins prévalente chez les enfants», poursuivent les auteurs.

Les chercheurs précisent toutefois que la portée de ces résultats est limitée puisque l’échantillonnage ne comprend aucune personne âgée de plus de 60 ans, le groupe d’âge le plus vulnérable devant le coronavirus.

De nombreuses études à travers le monde se poursuivent afin d’identifier les raisons derrière l’apparente immunité de nombreux enfants au virus puisque celles-ci pourraient être la clé afin de développer des remèdes ou des barrières pour chez les adultes.

Au Québec, seulement 2,6 % des cas confirmés de coronavirus sont survenus chez des enfants entre 0 et 9 ans.