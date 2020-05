Michael Cohen, ex-avocat de Trump, est sorti de prison pour cause de pandémie

Michael Cohen, ex-avocat personnel de Donald Trump qui était derrière les barreaux pour diverses fraudes et violation des lois électorales, est sorti de prison jeudi et a été vu par des journalistes rentrant à son domicile new-yorkais, où il devrait finir de purger sa peine pour cause de pandémie.

M. Cohen, 53 ans, était incarcéré depuis mai 2019 dans la prison fédérale d'Otisville, au nord-ouest de New York, où il devait rester jusqu'en novembre 2021.

Ses avocats demandaient depuis mars à ce qu'il puisse bénéficier, comme plus de 2000 prisonniers fédéraux, d'une assignation à domicile en raison des risques de contagion du nouveau coronavirus dans les établissements pénitentiaires.