Ouverture d’une troisième clinique de dépistage à Laval

Afin d’accélérer le dépistage de la COVID-19 sur le territoire lavallois, une troisième clinique a été ouverte par la Direction de la santé publique.

Cette nouvelle clinique est située à l’Aréna Saint-François. Les Lavallois peuvent s’y rendre sept jours sur sept, de 8 h à 16 h, avec ou sans rendez-vous.

L’autre clinique sans rendez-vous est située à l’Aréna Pierre-Creamer, dans le secteur Chomedey. Elle est ouverte chaque jour de la semaine, entre 10 h et 18 h.

Enfin, les résidents de Laval peuvent se présenter à la clinique de l’Aréna Cartier, dans le secteur Pont-Viau-Laval-des-Rapides, sur rendez-vous.

Jusqu’à présent, Laval est la troisième région la plus touchée au Québec par la COVID-19 derrière Montréal et la Montérégie avec 4950 cas et 475 décès.