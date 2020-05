Permis ou interdit? Ouvert ou fermé? Un guide complet pour s’y retrouver

Après avoir été mis «sur pause» le 23 mars dernier, le Québec se déconfine petit à petit. Voici un petit guide pratique pour s’y retrouver dans ce qui est permis ou non, selon les régions.

Rassemblements

À compter du vendredi 22 mai, il sera possible de se rassembler partout au Québec à condition de respecter certaines règles.

Un maximum de 10 personnes, sans limite d'âge provenant de trois foyers différents pourront se regrouper si elles se tiennent à une distance de 2 mètres. Le rassemblement doit avoir lieu à l'extérieur, bien qu'une courte visite pour aller aux toilettes à l'intérieur soit tolérée.

Les repas à l’intérieur avec plusieurs personnes provenant de différents foyers demeurent pour l’instant interdits.

Usage du masque

Québec recommande «fortement» le port du masque artisanal dans les lieux publics, particulièrement lorsque la distanciation physique de 2 mètres n'est pas possible. Cependant, il n'est pas obligatoire

Sorties pour les aînés vivant en résidence privée

Les personnes âgées vivant dans une résidence privée peuvent de nouveau se rendre à l'extérieur sans supervision à condition de respecter une distance de 2 mètres avec les autres. Les résidences privées doivent conserver un registre des allées et des venues de leurs résidents.

Les 70 ans et plus

Les personnes âgées de 70 ans et plus ne sont plus strictement confinées à la maison. Cependant, étant donné qu’elles sont plus à risque de développer des complications liés à la COVID-19, le gouvernement leur demande de limiter leurs sorties. Les courses, les rendez-vous médicaux ainsi que les promenades sont considérées comme des raisons acceptables pour sortir.

Les travailleurs de 70 ans et plus peuvent faire exception à la règle.

Visite d’une personne aux soins palliatifs

L’interdiction des visites dans les unités de soins palliatifs des CHSLD, des résidences privées pour aînés et des ressources intermédiaires et de type familial est maintenant levée.

Visite des proches aidants

Une personne proche aidante peut visiter et aider une personne en CHSLD, en ressource intermédiaire et de type familial ou en résidence privée pour aînés. Dans le cas de refus, l'établissement concerné doit justifier sa décision auprès du ministère de la Santé

Visites non essentielles

Les visites non essentielles dans les hôpitaux, les CHSLD, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial visées et les résidences privées pour aînés sont toujours interdites. Cette interdiction ne concerne pas les proches aidants.

Sports, loisirs et plein-air

Depuis le 20 mai, le gouvernement a autorisé la reprise graduelle des «activités sportives récréatives individuelles ou à deux, sans contact physique, en pratique libre, dans les lieux de pratique extérieurs».

Il est donc possible de pratiquer:

Athlétisme (épreuves de course et de lancer qui se déroulent à l’extérieur)

Aviron (embarcation simple seulement)

Canot et kayak d’eau vive et d’eau calme

Canoë et kayak de vitesse (embarcation simple seulement)

Course à pied

Cyclisme extérieur

Escalade de rocher

Golf

Kitesurf

Natation en eau libre (lacs)

Pêche à la journée

Patin à roulettes sur route et sur piste

Planche à pagaie

Plongée sous-marine, apnée sportive extérieure

Randonnée à cheval extérieure

Randonnée pédestre

Surf

Tennis en simple et à l’extérieur

Triathlon (natation en eau libre seulement)

Voile (embarcation simple seulement)

Les activités des ligues et des fédérations sportives sont toujours interdites à l’heure d’écrire ces lignes. Les compétitions et les événements sportifs ne sont pas non plus autorisés. Le gouvernement dit étudier la possibilité d’autoriser la baignade en piscine.

Transport en commun

Le transport en commun demeure fonctionnel. Le gouvernement «recommande fortement» aux usagers de porter un masque dans la mesure du possible. Quiconque présente des symptômes de la COVID-19 ne devrait pas prendre le transport en commun.

Déménagement et visites de logement

Dans le contexte actuel, les autorités de santé publique recommandent la suspension des visites aux logements pour le moment.

Si vous ne pouvez faire appel à des déménageurs et que vous devez absolument recevoir de l’aide pour votre déménagement, il est possible de faire appel à des proches en s’assurant de respecter certains critères.

Commerce de détail

Dans la communauté métropolitaine de Montréal, les commerces de détail ayant une entrée extérieure peuvent rouvrir leurs portes à partir du 25 mai.

Hors de la CMM, les commerces de détail ayant une entrée extérieure sont rouverts depuis le 4 mai

Commerces d’alimentation

Considérés comme essentiels, les commerces d’alimentation (épiceries, fruiteries, dépanneurs, etc.) n’ont jamais fermé depuis le début de la pandémie, à part les dimanches. Cependant, ils reviendront à l’horaire normal (ouverts 7 jours/semaine) à partir du 24 mai, soit une semaine plus tôt que prévu.

Pharmacies

Autre service essentiel, les pharmacies n’ont jamais fermé leurs portes.

Restaurants

Les salles à manger des restaurants demeurent fermées, mais les commandes pour emporter, les livraisons et les services à l’auto sont toujours permis.

Soins de santé et soins corporels

Le gouvernement a annoncé la reprise de plusieurs soins de santé et soins corporels, à compter du 1er juin partout au Québec :

Soins dentaires et buccodentaires

Services de toilettage pour les animaux

Psychothérapie

Thérapies conjugales

Optométrie

Orthophonie

Audiologie

Physiothérapie

Massothérapie

Ergothérapie

Ostéopathie

Chiropratique

Acupuncture

Naturopathie

Homéopathie

Sexologie

Orientation de carrière

Travail social

Podiatrie

Services de nutrition

Autres formes de médecine douce

D’autres services reprendront à compter du 1er juin partout au Québec, à l’exception des territoires de la communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Joliette, pour lesquels aucune date n’a encore été fixée :

Salons de coiffure

Salons de barbier

Centres d’esthétique

Manucures et pédicures

Épilation

Tatouage et perçage

Soins de la peau

Soins personnels à domicile

Centres de conditionnement physique et spas

Les centres de conditionnement physique et spas demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre et aucune date de réouverture n’a encore été évoquée.

Garderies

Depuis le 11 mai, les services de garde ont été rouverts, à l’exception de ceux sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de Joliette. Ils ouvriront quant à eux à partir du 1er juin.

À partir de ces dates, les enfants dont les parents exercent un emploi dans un secteur économique dont la réouverture a été annoncée retourneront dans leur service de garde habituel.

Écoles primaires

Depuis le 11 mai, les écoles primaires ont été rouvertes aux élèves dans l’ensemble des régions du Québec, à l’exception de ceux sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal et de Joliette. Néanmoins, le retour à l’école n’est pas obligatoire et la décision revient aux parents. Ceux qui souhaitent que leur enfant retourne en classe doivent en aviser la direction de l’école une semaine à l’avance.

Le gouvernement recommande aux élèves et aux membres du personnel qui présentent une vulnérabilité sur le plan de la santé de ne pas effectuer un retour à l’école.

Dans la CMM et à Joliette, les élèves du primaire ne retourneront pas à l’école avant la fin août.

Écoles secondaires

Les écoles secondaires sont fermées dans toute la province, leurs élèves poursuivent leur apprentissage à distance. Il n’a pas encore été décidé si la rentrée de septembre se ferait à distance ou en personne.

Collégial

Les activités d’enseignement des cégeps et collèges du Québec se feront à distance au moins jusqu’en août 2020. Les résultats de la session d’hiver 2020 seront exclus du calcul de la cote R, étant données les circonstances.

Universités

Les activités d’enseignement des universités québécoises se feront à distance au moins jusqu’en août 2020. La majorité des universités (dont l'Université de Montréal, l'Université Concordia, l'Université Laval, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université McGill) ont d'ores et déjà annoncé que la session automnale se ferait principalement à distance.

Camps de jour

La réouverture des camps de jour n’est pas encore officielle mais est probable. Le gouvernement a publié un guide de relance qui prévoit des ratios moniteur/enfants beaucoup moins élevés.

Parcs nationaux

La Sépaq en est à sa première phase de réouverture, qui comprend l’ouverture de certains sentiers de randonnée pédestre, de sentiers de vélo et la pêche à la journée. Toutes les autres activités, dont les séjours de camping et de pêche, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

De son côté, Parcs Canada a annoncé la réouverture de certains sentiers à partir du 1er juin mais interdit le camping au moins jusqu’au 21 juin.

Parcs publics

Il est permis de fréquenter un parc public à condition de respecter 2 mètres de distance. Le gouvernement déconseille aux enfants de jouer dans les structures de jeux.

Hébergement touristique

Les motels et les hôtels sont considérés comme essentiels et demeurent ouverts. Les autres types d'hébergement touristique, tel que les chalets, les résidences secondaires en location, les «Bed & Breakfast» et les auberges sont fermés.

Les terrains de camping

Les campeurs saisonniers, qu’ils soient propriétaires ou non du lot, ne peuvent actuellement se rendre sur les terrains de camping. Seuls les campings désignés pour l’accueil des snowbirds peuvent fonctionner.

Festivals et événements culturels

Les festivals ainsi que des événements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois jusqu’au 31 août 2020 sont annulés.

Points de contrôle entre les régions

En date du 21 mai, la plupart des points de contrôle sur le territoire québécois ont été levés. Quelques uns demeurent en place dont ceux de :

la région sociosanitaire de la Côte-Nord, sauf pour les MRC de la Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent (Basse Côte-Nord) — réouverture prévue le 31 mai

La MRC de la Minganie et la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord)

Nord-du-Québec

Nunavik

Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Lieux de culte

Tous les rassemblements religieux de quelque confession que ce soit devront «idéalement» être suspendus, à moins d'être essentiels, indique le gouvernement. Dans ce cas, la distanciation physique devra être observée.

Refuges pour animaux

Les refuges pour animaux comme les fourrières, les services animaliers ou les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués à la protection des animaux demeurent ouverts.

Consigne de contenants

Mise sur pause, la consigne de contenants reprend graduellement. Plusieurs détaillants reprennent les contenants consignés à l’extérieur de leurs établissements. Des corvées dans des espaces municipaux ou dans les stationnements de centres commerciaux ont aussi lieu pour les récupérer.

Frontière américaine

La frontière canado-américaine restera fermée au moins jusqu’au 21 juin.

Source : Réponses aux questions sur le coronavirus (COVID-19) (Gouvernement du Québec)