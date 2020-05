Projet immobilier de 500 millions $ à Longueuil

Signe que l’économie reprend graduellement, Devimco Immobilier a annoncé jeudi qu’elle est prête à réaliser un projet multifonctionnel de 500 millions $ au-dessus et aux abords de la station de métro Longueuil–Université de Sherbrooke.

Le conseil municipal de Longueuil devra toutefois donner officiellement le feu vert au projet en approuvant mardi prochain l’entente intervenue entre les partis.

Le projet, qui s’inscrit dans la vision 2035 de la Ville de Longueuil pour créer un véritable centre-ville dans ce secteur, avait été annoncé en février 2018.

L’ensemble immobilier de type TOD (Transit Oriented Development), qui n’a pas encore de nom, comprendra 1,2 million de pieds carrés répartis dans quatre tours de 22 étages. Deux de ces tours seront pour des condos et les deux autres pour des unités locatives.

À terme, il est question de 1200 unités résidentielles.

PHOTO COURTOISIE

Les tours locatives seront érigées au-dessus de la station de métro, alors que les deux tours de condos se dresseront dans le stationnement P2, en bordure du pont Jacques-Cartier.

«Notre projet de Longueuil sera révolutionnaire, car il s’appuiera sur des concepts qui répondront aux nouvelles réalités générées par la pandémie. Des discussions sont d’ailleurs en cours avec des acteurs québécois de l’industrie du meuble pour adapter les appartements et les condos au télétravail», a dit Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

Il correspond «en tous points à la philosophie de Devimco. La recette est simple, mais demeure ambitieuse», a poursuivi M. Goulet.

«Nous répondons à la vision de Longueuil en concevant un noyau urbain multifonctionnel, où le maillage des expériences est une condition indispensable pour créer un véritable milieu de vie, a-t-il ajouté. Nous proposons donc une intégration et une mixité des services, dans des espaces où se côtoient résidences, environnement de travail, services de proximité. De plus, il sera possible d’y vivre des expériences culturelles, alimentaires, et même, comme c’est déjà le cas, d’y étudier.»

Devimco Immobilier réalise aussi, sur la Rive-Sud, le projet Solar Uniquartier, au carrefour des autoroutes 10 et 30.