Trinquer en ligne ce weekend au Mondial de la bière

Des amateurs de houblon sont heureux de pouvoir participer à une édition virtuelle du Mondial de la bière en fin de semaine.

L'événement a dû être reporté à l'automne en raison de la crise de la COVID-19, mais une panoplie d'activités en ligne se tiennent quand même ce week-end.

Patrick Timmons participe à cet événement depuis la toute première édition en 1993 et tenait donc à prendre part à l'événement en ligne. Sur la page Facebook «Mondial de la bière en confinement», il sera possible chaque après-midi jusqu'à dimanche de visionner des suggestions et des histoires de bièrologues. Les séances se termineront avec une dégustation virtuelle.

Même si la dégustation se fait chacun chez soi, les amateurs peuvent aller chercher un paquet de quatre bières proposées par le dépanneur Peluso, sur la rue Rachel sur le Plateau-Mont-Royal.

M. Timmons y était jeudi. «Je ne sais pas si je dois boire une bière par jour ou les quatre aujourd’hui et revenir en acheter demain», a lancé à la blague le passionné de bières belges.

Automne

La 27e édition du Mondial de la bière, qui devait se tenir à la gare Windsor, n'a pas été complètement remplacée par l'événement virtuel; elle a plutôt été remise à l'automne. L'organisatrice Jeannine Marois explique qu'il faudra alors appliquer les mesures de distanciation sociale, ce qui pourrait impliquer de recevoir moins de participants sur place.

«Peut-être que nous organiserons deux expositions pour l’an prochain, à l’automne et au printemps, pour recevoir tout le monde», a-t-elle lancé comme idée.

En attendant, le Mondial de la bière offre un forfait «impatient», qui donne des coupons et un accès à l’événement en octobre, et dont la moitié de l’argent récolté ira directement aux microbrasseries.