Un troisième homme accusé dans l'affaire du meurtre d'Ahmaud Arbery

L‘homme qui a filmé l’assassinat d’Ahmaud Arbery a été arrêté et accusé d’homicide et de tentative de séquestration par le Georgia Bureau of Investigation (GBI), jeudi.

William « Roddie » Bryan fils, 50 ans, a capté les images du meurtre d’Arbery, un jeune homme noir de 25 ans, le 23 février à Glynn County, en Géorgie. Vus dans cette vidéo, Gregory et Travis McMichael ont été arrêtés le 7 mai dernier et accusés du meurtre de ce joggeur.

• À lire aussi: Indignation après l'homicide d'une ambulancière noire par des policiers

Selon un premier rapport de police, Byran avait tenté d’empêcher Arbery de continuer de courir dans le quartier, sans succès.

« Nous avons demandé son arrestation dès le début du processus, ont commenté les avocats de la famille d’Arbery dans un communiqué. Son implication dans le meurtre de M. Arbery était évidente à nos yeux, aux yeux de plusieurs gens à travers le pays et, après une enquête en profondeur, aux yeux du GBI également. »

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la justice américaine (DOJ) enquêtent déjà sur la mort d’Arbery. Son décès a créé une vive émotion aux États-Unis. En particulier, le délai de 74 jours qui s'est écoulé entre le meurtre et les arrestations suscite des questions. C'est la diffusion de la vidéo du crime, devenue virale, qui a relancé l'enquête.

Sur cet enregistrement filmé par Willie Bryan, on voit Ahmaud Arbery courir dans un quartier résidentiel de Brunswick. Alors qu'il contourne un pick-up blanc sur lequel un homme se tient, il est stoppé par un deuxième homme qui l'agrippe. On entend trois coups de feu.

Les deux hommes ont été identifiés comme Travis McMichael, 34 ans et son père, Gregory McMichael, 64 ans, résidents dans cette ville côtière de cet ancien Sud historiquement ségrégationniste.

L'aîné, un ancien policier à la retraite, a longtemps travaillé comme enquêteur pour les services du procureur local. Il avait expliqué aux premiers enquêteurs avoir pris Ahmaud Arbery pour un cambrioleur et s'être lancé à sa poursuite avec son fils, et leurs armes, mais que la confrontation avait mal tourné.

Selon le rapport de police, Gregory McMichael assure avoir pensé qu'Ahmaud Arbery était un voleur «en train de se pavaner» devant chez lui. Il dit avoir attrapé son revolver, et son fils son fusil, et être tous les deux partis à sa poursuite. Il raconte avoir vu son fils «tirer» deux fois et Ahmaud Arbery s'effondrer à terre.

Selon sa famille, le jeune homme était simplement en train de faire un jogging et a été victime d'un crime raciste, étouffé ensuite par un système policier et judiciaire complaisant.

Depuis la diffusion de la vidéo, des manifestants et des internautes, réunis derrière le slogan #IrunwithMaud (je cours avec Maud, le surnom du jeune homme) réclament des comptes. La police de l'État a été chargée récemment de se pencher sur les errements de l'enquête initiale.