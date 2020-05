Vaccin contre le cancer: don de 500 000 $ pour la recherche

Des chercheurs de l'Université de Montréal qui travaillent sur un vaccin anticancer pourront compter sur un don de 500 000 $ pour faire avancer leurs travaux.

L’enveloppe, versée par la Fondation Famille Diane et Léon Gosselin, va permettre aux équipes de recherche du Dr Claude Perreault, de Sébastien Lemieux et de Pierre Thibault de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l’UdeM de poursuivre et compléter leurs recherches qui sont dans les dernières étapes. Elles devraient permettre d'aboutir aux essais cliniques d'un vaccin anticancer.

«Le cancer est une maladie qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre au courant de notre vie. Pour cette raison, nous nous rallions à la science et soutenons ces chercheurs hors du commun pour aider à contrer ce fléau», ont soutenu dans un communiqué M. et Mme Gosselin.

Soulignons que le Dr Perreault et son équipe ont été en mesure de réaliser d’importantes avancées qui laissent entrevoir un espoir de mise au point d'un vaccin thérapeutique contre le cancer, notamment celui de l’ovaire. Les recherches pourraient également mener au développement d’un remède contre d’autres formes de la maladie.

«Nous sommes plus que reconnaissants de cette générosité inouïe envers notre projet de recherche. Grâce à cet élan de solidarité, il nous est réellement permis de croire que nous pourrons, dans un avenir rapproché, faire une différence marquée auprès des gens qui luttent contre le cancer», a ajouté jeudi le Dr Claude Perreault.