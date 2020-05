200 livres et les cheveux blancs, mon chien est mort!

Le propriétaire de l’Olympia à Montréal suggère de ne pas admettre les aînés dans les salles de spectacle lorsque le milieu de la culture se remettra en marche, car ils sont les plus à risques face à la COVID. Richard Martineau en tombe en bas de sa chaise.

• À lire aussi: Pandémie: les salles de concert se regroupent

«Dans les bars, on carte les gens pour savoir s’ils sont assez vieux et là, dans les salles de spectacle, on va les carter pour savoir s’ils sont trop vieux! Tu enlèves les gens aux cheveux blancs des théâtres et il ne reste plus personne! Ce sont les gens aux cheveux blancs qui vont au théâtre, au musée, voir des concerts, à l’opéra ... Voyons donc!» lance le chroniqueur.

«Les gens qui ont de l’embonpoint sont vulnérables aussi. Est-ce qu’il faudrait installer des balances à l’entrée des théâtres», ironise Richard Martineau.

Refuser l’accès aux gens de 65 ans et plus serait une pratique totalement discriminatoire d'après lui.

«Je pèse 200 livres et j’ai les cheveux blancs, c’est fini! Mon chien est mort. Je ne peux plus sortir pantoute moi, là!», lâche-t-il.

*** Voyez le commentaire intégral de Richard Martineau dans la vidéo ci-haut