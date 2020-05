Des projets de ciné-parcs en Mauricie

La réouverture des ciné-parcs pave la voie à la réalisation d'au moins deux projets de cinéma en plein air en Mauricie.

• À lire aussi: Les salles de spectacles restent sur leur faim

D’abord, à Shawinigan, un ciné-parc est en plein aménagement au centre de ski Vallée du Parc. Pas moins de 250 véhicules pourront être accueillis sur son immense terrain de stationnement. Des tests de projection sur écran se sont avérés encourageants dans les derniers jours.

«Jusqu'à date on est emballés. On a fait des tests au niveau de la luminosité et de l'espace pour les véhicules qu'on pourrait admettre sur le stationnement et ça s'avère assez concluant », a indiqué Alain Beauparlant, directeur de la station de ski.

L'écran de 14 par 25 pieds est actuellement en fabrication et le ciné-parc pour être opérationnel à la mi-juin.

Du côté de La Tuque, la Corporation de développement des arts et de la culture pilote un projet identique.

Un terrain pouvant accueillir un ciné-parc a été identifié mais, en raison du zonage, il faudra en trouver un autre. La Ville croit que deux autres sites pourraient se prêter au projet. Elle est disposée à donner un coup de main à condition que les exigences sanitaires soient respectées.

«À la Ville de La Tuque, on est ouvert au projet, a assuré le directeur général Marco Lethiecq. À date, ce qu'on a perçu dans d'autres villes européennes, c'est que les gens respectent les consignes.»

Un projet de ciné-parc serait également en discussion à Trois-Rivières.