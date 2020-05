Distribution de masques dès lundi

La distribution de couvre-visages, fortement recommandés pour les clients des sociétés de transport situés dans la Communauté métropolitaine de Montréal, commencera dès lundi.

Rendue possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec, cette opération de distribution de couvre-visages se fera dans le cadre d'une action concertée entre les quatre sociétés de transport de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

À Montréal, la distribution débutera dans les zones chaudes ou achalandées et se fera de main à main par des employés équipés de visière, de masque et de gants, a fait savoir la Société de transport de Montréal (STM).

Pour la première semaine, la distribution se fera en pointe du matin aux stations de métro ou aux terminus d’arrivée des zones chaudes (Honoré-Beaugrand, Henri-Bourassa, Saint-Michel, Pie-IX, Radisson, Sauvé, Joliette, Crémazie, Laurier, Viau, Cadillac, Langelier, Jarry, De l’Église) et les stations les plus achalandées (Côte-Vertu, Angrignon, Vendôme, Bonaventure, Plamondon, Berri-UQAM, Snowdon, Lionel-Groulx, Jolicoeur, Jean-Talon, Guy-Concordia, Fabre, Frontenac, Beaubien, Sherbrooke, Champs-de-Mars, Rosemont, Papineau, Mont-Royal, Villa-Maria, Côte-Ste-Catherine, Verdun, Du Collège, Parc, Monk).

Quelque 300 000 couvre-visages réutilisables seront distribués sur le territoire de la CMM lors de cette première vague qui devrait se terminer à la fin juin. D’autres distributions sont prévues au cours des prochains mois pour atteindre un total de 1,5 million de couvre-visages offerts. Des couvre-visages seront également distribués aux clients du transport adapté.

La Société de transport de Laval (STL) a précisé que dans son cas, les clients pourraient avoir un des 15 000 couvre-visages réutilisables en se rendant aux terminus Montmorency et Cartier aux heures de pointe.

«Nous rappelons aux clients qui ont déjà un couvre-visage d'en laisser pour les autres», a-t-on précisé.

De son côté, l’agence de transport exo a souligné vendredi que la distribution débutera dès lundi après-midi, et ce, «en assurant une rotation entre différents sites les plus achalandés du réseau entre le 25 mai et la mi-juin».

Ainsi, les sites ciblés pour cette distribution sont : Terminus Centre-Ville, Terminus Mansfield, Terminus Terrebonne, Terminus Sainte-Julie, Terminus Angrignon, Terminus La Prairie, Terminus Georges-Gagné, Terminus Châteauguay, Terminus Vaudreuil, Terminus Chambly, Terminus Candiac, Gare/Terminus McMasterville, Terminus Sainte-Thérèse, Terminus Saint-Eustache, Terminus Repentigny et les gares Lucien-L'Allier, Vendôme, De la Concorde, Sauvé, centrale et Bois-Franc.