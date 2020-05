Du cinéma sans jouer à la police, c’est possible

Les amateurs de cinéma ont bien hâte que les salles de la province puissent rouvrir. Vincent Guzzo aussi. Il croit que c’est possible financièrement et que ça sera sécuritaire en matière de santé publique.

Le propriétaire des Cinémas Guzzo se dit en mesure de respecter la distanciation sociale afin de limiter la propagation du virus de la COVID-19 tout comme l’ensemble de l’industrie du cinéma.

«Remplir une salle à 50% de sa capacité n’est pas un problème pour nous», affirme Vincent Guzzo.

Qu’en est-il de la distanciation sociale? «Va-t-on devoir faire le policier dans la salle et dire: Excusez-moi, vous n’êtes pas de la même maison ou de la même famille, laissez un banc libre. Non, la distanciation sociale se fait maintenant automatiquement. Et au cinéma, il y a déjà une tendance à ne pas s’asseoir les uns à côté des autres», affirme Vincent Guzzo.

Au plan financier pour une certaine période de temps, c’est jouable aussi selon l’homme d’affaires. «Par exemple, un cinéma de 14 salles, je n’ai pas 14 gros films à offrir. Je peux jouer un gros film sur huit écrans», explique-t-il.

Vincent Guzzo installera tout comme dans les commerces des mesures strictes dans ses cinémas: gel désinfectant pour les clients, consignes, visières pour ses employés, etc.

Il sera prêt quand la santé publique et le gouvernement autoriseront la réouverture des cinémas. Et il a conseil pour les cinéphiles. «Si vous êtes malades, restez à la maison, ne jouez pas à Superman!»