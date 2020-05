Musées, bibliothèques et ciné-parcs pourront rouvrir le 29 mai

La ministre de la Culture Nathalie Roy a annoncé vendredi la réouverture graduelle des musées, des comptoirs de prêts en bibliothèques et des ciné-parcs à compter du 29 mai prochain partout dans la province.

«Pour les bibliothèques, les services de prêt de livres et de documents seront les seuls services de nouveau disponibles. L’accès aux rayons demeurera interdit, sauf pour le personnel autorisé, et ce, jusqu’à nouvel ordre», a précisé la ministre Roy.

Dans les ciné-parcs, les aires de jeu seront fermées et seules les commandes pour emporter seront tolérées.

La ministre Roy, qui accompagnait la vice-première ministre Geneviève Guilbault à Montréal pour faire le point sur la pandémie, a du même coup annoncé la reprise des activités des studios d’enregistrement à compter du 1er juin, ce qui permettra aux artistes d’enregistrer des prestations en salle, mais sans public.

Le reste du milieu touristique devra cependant continuer de s'armer de patience.

«Je sais que d'autres secteurs du milieu culturel sont impatients de redémarrer leurs activités, je vous entends, a souligné la ministre Roy. Nous attendons le feu vert des autorités et les guides [de la CNESST] entre autres pour les arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas, de même que pour les tournages en télévision et en cinéma.»

Une aide financière afin de favoriser la relance des institutions muséales n'a par ailleurs pas été écartée par la ministre Roy. Québec a déjà versé la moitié des sommes annuelles prévues pour les musées soutenus par le ministère de la Culture et des Communications afin de les aider à passer à travers la crise.

Pour ce qui est de l'industrie touristique, notamment la réouverture des campings au Québec, Geneviève Guilbault a indiqué que la ministre du Tourisme Caroline Proulx travaillait «d'arrache-pied» avec la santé publique afin de préparer la relance.

«On le sait qu'il y a beaucoup d'impatience, on vous entend», a souligné Geneviève Guilbault, qui demande aux amateurs de campings de faire preuve de patience. «Ça s'en vient», a-t-elle assuré.

Si le Québec s'approche de son objectif de 14 000 tests par jour, la vice-première ministre a demandé aux citoyens qui ont des symptômes ou un doute raisonnable d'aller se faire dépister.

Au Québec, en date du 22 mai 2020, la situation est la suivante :

3865 décès (65 nouveaux décès)

46 141 cas (+646)

1479 personnes hospitalisées (-25)

171 personnes aux soins intensifs (-5)

Cas négatifs : 321 123