Les points positifs de la pandémie de COVID-19 selon le Dr Alain Vadeboncoeur

La pandémie de COVID-19 met à rude épreuve les travailleurs et le système de santé au Québec. Pourtant, ce virus «effroyable» a aussi permis au réseau d’évoluer très rapidement, plus qu’on ne l’aurait imaginé, selon le Dr Alain Vadeboncoeur, urgentologue et vulgarisateur.

En entrevue à Denis Lévesque, le médecin bien connu, a relevé les points positifs de cette pandémie qui a malheureusement fait plus de 3800 morts au Québec.

«Je parle à plein de médecins et j’échange et il y a plein de choses qui sont très impressionnantes qui se sont passées. Par exemple la télémédecine, ça n’existait pas! Ça faisait des années qu’on en parlait, et c’est rendu maintenant possible de consulter son médecin sans se déplacer», lance-t-il d’entrée de jeu.

«La souplesse dans le renouvellement des ordonnances», note-t-il.

Il remarque aussi la réactivité du système de santé, que l’on croit habituellement impossible à faire évoluer.

«La capacité générale des gens en santé, et là je parle autant des médecins, des infirmières, que des gestionnaires, qui, en très peu de temps, des gens ont fait des miracles dans les hôpitaux pour réorganiser les choses et faire face à ce qui s’en venait», ajoute-t-il.

Il se dit conscient que tout n’a pas fonctionné, qu’il y a eu des zones où les choses ont été difficiles.

«On n’a pas tout réussi, mais on voit que quand on mobilise tout le monde, les gens sont capables travailler ensemble et trouver des solutions et avancer très rapidement.»

La recherche a connu un nouvel élan en raison de la pandémie.

«On a mis des projets de recherches très importants en place. La [crise] a révélé plein d’aspects positifs qui deviendront nos forces pour la suite des choses. Ça va nous servir clairement. C’est loin d’être tout noir. On a appris énormément sur ce qu’on est et sur ce qu’on est capable de faire. C’est du positif qui va nous aider», conclut-il.

