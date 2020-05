Les partis fédéraux se tournent vers la subvention salariale pour payer leurs employés

Presque tous les partis politiques fédéraux ont recours à la subvention salariale pour payer leurs employés ou ont l’intention de se servir de ce programme déployé dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

Le Parti libéral du Canada (PLC), le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti vert ont tous fait une demande pour obtenir la subvention salariale. Celle du PLC a déjà été approuvée, a indiqué le directeur des communications de la formation politique.

«Comme cela a été communiqué pour d'autres partis que le nôtre, au cours de ces dernières semaines, le Parti libéral du Canada a répondu aux critères d'admissibilité à la Subvention salariale d'urgence du Canada et il a bénéficié de ce soutien», a affirmé Braeden Caley par courriel.

Il a tenu à préciser qu’aucun employé n’avait été mis à pied en raison de la crise du coronavirus.

«Comme d'autres partis et d'innombrables organisations l'ont signalé, la collecte de dons a chuté pendant la pandémie», a de son côté expliqué la directrice nationale du NPD, Anne McGrath, dans une déclaration transmise par courriel.

«Pour s'assurer que ces travailleuses et travailleurs gardent leur emploi et ne dépendent pas de la PCU, [ la Prestation canadienne d’urgence], le parti a suivi le même conseil que le gouvernement donne à toutes les organisations qui ont vu ce genre de baisse de revenus et ont demandé à bénéficier de la [subvention salariale]», a-t-elle ajouté.

Mme McGrath a ainsi confirmé l’information d’abord rapportée par l’ex-stratège néo-démocrate Karl Bélanger sur Twitter.

«Le Devoir» a pour sa part rapporté que le Parti conservateur du Canada a aussi demandé la subvention salariale et que sa requête a déjà été approuvée.

Le programme de subvention salariale vise à couvrir 75 % des salaires d’employés d’organisations durement touchées par la crise de la COVID-19, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine par travailleur.

De son côté, la PCU équivaut à 2000 $ par mois versés aux Canadiens qui ne peuvent travailler en raison de la pandémie.

Le Bloc québécois n’a pas l’intention d’avoir recours à la subvention salariale, a signalé un représentant de la formation politique à l’Agence QMI.