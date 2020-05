Possible tentative d’enlèvement d’une fillette de 7 ans dans Mercier-Est

La police de Montréal demande la collaboration du public pour identifier une femme au «comportement douteux» qui aurait vraisemblablement tenté d’enlever une fillette de 7 ans la semaine dernière dans le quartier Mercier-Est, à Montréal.

Le 13 mai, vers 17 h 45, une femme a pris la main de la fillette qui jouait à l’extérieur et a tenté de s’éloigner avec elle. Un membre de la famille a toutefois été témoin de la scène et a interpellé l’enfant, qui est revenue rapidement à la maison.

Quant à la dame, elle a fui la scène dans un véhicule en empruntant la rue Joffre en direction sud puis sur la rue Sherbrooke, selon le récit fourni vendredi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Depuis cet événement, les policiers du poste de quartier 48 ont augmenté la patrouille dans le secteur et portent une attention spéciale près des parcs pour renforcer la sécurité du public», a indiqué le SPVM, par communiqué.

Selon l’enquête en cours, la suspecte dans cette affaire a environ 25 ans, les cheveux blonds longs et raides, elle pèse environ 68 kg (150 lb), mesure 1,65 m (5,5 pieds) et parle français. Au moment des faits, elle portait un chandail à manches longues beige et un legging noir avec du orange.

Toute personne détenant de l’information relativement à cet incident est invitée à composer le 911 ou à communiquer avec Info-crime Montréal au 514 393-1133.