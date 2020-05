Tué par son fils pendant un appel en direct sur Zoom

Un Américain a été poignardé et assassiné par son fils alors qu’il participait à une vidéoconférence sur Zoom.

Dwight Powers, un homme de 72 ans Long Island (New York), était en ligne quand son fils, Thomas Scully-Powers, 32 ans, l’a attaqué.

Une vingtaine de personnes prenaient part à la conversation un peu après midi, jeudi. Plusieurs personnes ont appelé le 9-1-1 après l’avoir vu Powers tomber et disparaître de l’écran. Il n’est pas clair si les autres participants à la conférence ont vu la victime être poignardée.

«Après, on aurait dit que des draps étaient arrachés du lit par quelqu’un, qui les a placés sur le plancher, comme s’il cachait quelque chose. Il s’est rendu compte que des gens pouvaient le voir sur Zoom, donc il a recouvert la caméra», a décrit un témoin à CNN.

Le meurtrier allégué a pris la fuite par la fenêtre et a été arrêté une heure plus tard et accusé de meurtre au second degré, a annoncé la police dans un communiqué de presse.