Un avant-goût de l'été ce week-end

L’autorisation des rassemblements extérieurs avec les gestes barrières arrivent avec une première fin de semaine estivale.

Samedi et dimanche seront sous le soleil sur toute la province, avec des températures au-dessus des normales saisonnières.

Même si Québec et la partie nord auront un samedi plutôt frais (13 degrés à Québec, 15 degrés à Saguenay), le reste du temps se passera au-delà des 20 degrés Celsius.

Ainsi, il fera 22 degrés samedi et 25 degrés dimanche à Montréal, 21 et 24 degrés à Sherbrooke ou encore 24 et 26 degrés à Gatineau. Quant à Québec dimanche, il fera 23 degrés.

Les rassemblements extérieurs sont permis dès vendredi à condition d’être un maximum de 10 personnes, issues de trois familles ou moins, de respecter la distance de deux mètres entre les familles et de ne pas déplacer le rassemblement en intérieur.