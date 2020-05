Une saison des ouragans plus mouvementée en Amérique du Nord

La saison des ouragans s’annonce particulièrement intense cette année en Amérique du Nord, selon les prévisions d’Environnement et Changement climatique Canada et de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Le Centre canadien de prévision des ouragans se prépare à une activité supérieure à la moyenne dans l’Atlantique Nord cours de la saison à venir, a indiqué Environnement et Changement climatique Canada, vendredi, par communiqué.

Généralement, la période des ouragans se déroule entre le 1er juin au 30 novembre, lorsque la température des eaux de l’océan Atlantique favorise la formation de cyclone tropical.

La National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a révélé jeudi qu’elle prévoyait entre 13 à 19 tempêtes nommées, 6 à 10 ouragans et 3 à 6 ouragans majeurs.

Chaque année, un à deux cyclones tropicaux touchent le sol canadien. Le Centre canadien de prévision des ouragans observe, en moyenne, trois à quatre cyclones tropicaux par année.

La possibilité qu’un ouragan se forme dans les eaux canadiennes est généralement plus grande en fin de saison.