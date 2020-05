75 nouveaux décès et 697 cas supplémentaires

Le Québec a rapporté samedi 75 nouveaux décès pour un total de 3940, tandis que le nombre de cas s’élève maintenant à 46 838, soit 697 de plus que vendredi.

Selon les dernières données partagées par le gouvernement, le nombre d'hospitalisations a diminué de 27 pour atteindre un cumul de 1452. Parmi celles-ci, 167 malades se trouvent aux soins intensifs, une diminution de quatre. En outre, 14 044 personnes sont considérées comme rétablies.

En outre, Québec fait état de 14 572 prélèvements analysés en 24 heures, soit plus que la cible du gouvernement.

Montréal reste la région la plus affectée de la province avec 23 693 personnes qui ont contracté la COVID-19, incluant 2508 pertes de vie.

Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont les gens âgés 80-89 ans qui sont les plus affectés par la COVID-19 avec un pourcentage de décès de 40,4 %, suivis des 90 ans et plus (33 %) et des 70-79 ans (18 %).

Au Québec, en date du 23 mai 2020, la situation est la suivante :

3940 décès (75 nouveaux décès)

46 838 cas (+ 697)

1452 personnes hospitalisées (- 27)

167 personnes aux soins intensifs (- 4)

16 273 prélèvements effectués le 21 mai 2020

14 572 analyses réalisées le 21 mai 2020

14 044 personnes rétablies

329 677 cas négatifs

Bilan des décès dans chaque région

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 92

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 170

Estrie : 25

Montréal : 2508

Outaouais : 12

Abitibi-Témiscamingue : 3

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 8

Chaudière-Appalaches : 8

Laval : 484

Lanaudière : 164

Laurentides : 106

Montérégie : 332

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer : 0

Total : 3940

Bilan des cas dans chaque région

Bas-Saint-Laurent : 47

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 318

Capitale-Nationale : 1354

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 1856

Estrie : 933

Montréal : 23 693

Outaouais : 479

Abitibi-Témiscamingue : 164

Côte-Nord : 114

Nord-du-Québec : 8

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 179

Chaudière-Appalaches: 484

Laval : 5 090

Lanaudière : 3 708

Laurentides : 2 588

Montérégie : 5 783

Nunavik : 16

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 10

Ensemble du Québec : 46 838