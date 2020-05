Bilan régional de COVID-19: première hausse significative aux Jardins du Haut St-Laurent

Deux jours après avoir été ajouté à la liste des foyers d’éclosion, le CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent connait sa première hausse significative avec cinq nouveaux cas confirmés de personnes infectées à la COVID-19.

Les cinq nouveaux malades sont tous des employés du milieu d’hébergement pour aînés en perte d’autonomie situé à Saint-Augustin-de-Desmaures. Ce 14e foyer d’éclosion de la Capitale-Nationale compte désormais 7 individus infectés, dont un seul aîné.

Rappelons que les résidents du deuxième étage de l’établissement, là où l’éclosion est survenue, ainsi que l’ensemble des employés devaient être testés à la suite de la découverte du premier cas, jeudi.

Sur l’ensemble de la région, le directeur régional de santé publique, le Dr François Desbiens, fait état de 34 infections supplémentaires, portant le total à 1354 personnes ayant contracté la maladie depuis le début de la pandémie.

Très actif

La situation du CHSLD Hôpital Général de Québec, le foyer d’éclosion le plus actif du territoire depuis plusieurs jours, continue d’empirer. Tout comme la veille, on compte à nouveau six nouveaux cas de COVID-19 dans la résidence de La Cité-Limoilou.

Cette fois-ci, il s’agit de quatre résidents et de deux travailleurs de la santé, pour un total de 65 malades au sein de l’établissement. Pour l’heure, vingt employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui y travaillent ont été mis en isolement.

De leurs côtés, les résidences Clairière du Boisé et Havre du Trait-Carré comptent deux nouvelles infections, tandis qu’on n’en dénombre qu’une seule supplémentaire au CHSLD Le Faubourg et aux Jardins d’Évangéline.

Bonne nouvelle

Toutefois, on ne déplore aucun décès de plus qu’hier à Québec. D’ailleurs, la propagation de COVID-19 demeure stable dans huit des 14 milieux pour personnes âgées considérés comme des foyers d’éclosion.

Qui plus est, 696 personnes ont maintenant remporté leur combat contre le nouveau coronavirus dans la Capitale-Nationale.

Au CISSS de Chaudière-Appalaches, le nombre de cas confirmés s’élève à 484, soit un seul de plus. Du nombre, il ne reste plus que 78 malades actifs.