Bain de foule pour Bolsonaro dans le deuxième pays le plus touché par le coronavirus

Le président brésilien Jair Bolsonaro a participé dimanche à un rassemblement avec ses partisans, bravant les normes sanitaires et les règles de distanciation sociale à l'heure où le Brésil est devenu le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de COVID-19.

• À lire aussi: Trump ferme les portes des États-Unis au Brésil

Le chef de l'État s'est présenté devant le palais présidentiel à Brasilia avec un masque blanc sur le visage, mais l'a vite enlevé pour saluer la foule, serrer des mains et enlacer ses partisans. Il a même porté un enfant sur ses épaules.

Avec près de 350 000 cas confirmés et plus de 22 000 morts, le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie de coronavirus, après les États-Unis.

M. Bolsonaro est apparu tout sourire devant ses partisans qui scandaient: « Légende! » et « Le peuple te soutient, Bolsonaro. »

Si le président brésilien jouit d'une solide base de soutiens --environ 30% des électeurs, selon les sondages--, il s'est attiré les foudres des critiques pour sa gestion de la crise sanitaire et à la suite d’une enquête explosive qui cherche à savoir s'il a fait obstruction à la justice pour protéger sa famille