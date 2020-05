[EN DIRECT] Les développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN à 7h15

PLANÉTAIRE

Cas: 5 332 908

Morts: 342 540

Rétablis: 2 123 845

ÉTATS-UNIS

Cas: 1 666 829

Morts: 98 683

Rétablis: 446 927

CANADA

Total: 83 621

Décès : 6355

Québec: 46 838 cas (3940 décès)

Colombie-Britannique: 2517 cas (157 décès)

Ontario: 25 040 cas (2048 décès)

Alberta: 6818 cas (135 décès)

Saskatchewan: 630 cas (7 décès)

Manitoba: 292 cas (7 décès)

Nouveau-Brunswick: 121 cas

Nouvelle-Écosse: 1049 cas (58 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 260 cas (3 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Yukon: 11 cas

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13 cas

NOUVELLES

7h29 | Le plus gros avion du monde atterrit à Mirabel

L’Antonov, le plus gros avion du monde, est atterri à Mirabel dimanche matin pour effectuer une livraison de matériel médical, la deuxième en moins d’un mois.

Cette fois, il transporte une précieuse cargaison de 130 tonnes de jaquettes de protection destinée au gouvernement canadien. L’appareil s’est envolé de Tianjin, en Chine, avant de faire une escale à Anchorage, en Alaska.

6h16 | La pression monte autour d'un conseiller accusé d'avoir enfreint le confinement au Royaume-Uni

La pression s'intensifie dimanche au Royaume-Uni pour exiger le départ d'un proche conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings, visé par de nouvelles accusations de non-respect du confinement instauré pour lutter contre le nouveau coronavirus.

Après avoir justifié le choix de ce conseiller puissant et controversé de se rendre fin mars chez ses parents à Durham (400 km au nord-est de Londres), alors qu'il craignait d'être atteint de la COVID-19, Downing Street a dû faire face à de nouvelles révélations.

5h44 | Les visages de la pandémie

Derrière toutes les statistiques, il y a surtout des gens dont la vie a été écourtée par la COVID-19. Déjà près de 4000 familles québécoises sont en deuil, dont 378 qui se sont ajoutées la semaine dernière seulement.

3h17 | Le New York Times consacre sa une aux morts du coronavirus

Pour marquer le passage imminent de la barre terrible des 100 000 morts du coronavirus aux États-Unis, le quotidien américain The New York Times consacre dimanche sa une à la mémoire d'un millier d'entre elles et évoque pour chacune ce qu'a été sa vie.

AFP

1h53 | La directrice du laboratoire de Wuhan nie toute responsabilité

L'Institut de virologie chinois de Wuhan, régulièrement pointé du doigt par les États-Unis, possède trois souches vivantes de coronavirus de chauve-souris mais aucune ne correspond au Covid-19, a assuré sa directrice.

Selon la plupart des scientifiques, le nouveau coronavirus a probablement été transmis à l'homme depuis un animal. Un marché de la ville a été incriminé car il aurait vendu des animaux sauvages vivants.

1h00 | Des experts inquiets pour les régions

Malgré le vent d’optimisme qui souffle sur le Québec avec le retour du beau temps et l’annonce graduelle du déconfinement, des experts s’en font pour les régions en raison de la levée rapide des barrages routiers et de l’arrivée prochaine de touristes provenant du grand Montréal.

0h46 | Les plaintes liées au Covid-19 déferlent sur les tribunaux aux États-Unis

Les applications de visioconférence ou de courses en ligne ne sont pas les seules à connaître une embellie à la faveur du nouveau coronavirus: aux Etats-Unis, la pandémie a aussi fait fleurir... les actions en justice.

Plus de 1300 plaintes liées au Covid-19 ont déjà été déposées dans les tribunaux du pays, selon le cabinet d'avocats Hunton Andrews Kurth qui les recense chaque jour.