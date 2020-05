Énorme party de piscine au lac des Ozarks

Le personnage de Marty Byrde dans la série Ozark se retrouvera-t-il devant un problème encore plus dangereux que les cartels de la drogue?

Un reporter américain a publié la vidéo de gens rassemblés dans une piscine à l’occasion d’un party au lac des Ozarks, au Missouri, à l’occasion du week-end du Jour du souvenir américain.

Ce journaliste de KTVK, média affilié à la chaîne CNN, a tourné la vidéo à l’aide d’un téléphone cellulaire au restaurant Backwater Jacks Bar & Grill d’Osage Beach, samedi.

Ce rassemblement contrevient aux mesures de distanciation sociale prévues pour limiter la propagation de la COVID-19. Dans le cadre du plan de réouverture de l’État du Missouri, présenté au début du mois de mai, les autorités disaient dorénavant permettre le service aux tables, à condition de respecter la distanciation sociale et d’autres mesures pour préserver la santé publique.

Jodi Akins, une femme de Blue Springs, localité située à 2h30 de route d’Osage Beach, a dit avoir visité le bar avec quatre amis à l’occasion de cette fête.

« Quand nous sommes entrés, mes premiers mots ont été : "Oh! Mon dieu!" a-t-elle déclaré, notant des mesures de sécurité prises par le bar. C’était certainement intense! La distanciation sociale était inexistante. Tout le monde avait du plaisir. L’ambiance était insouciante, mais la sécurité était présente! »

« Ils ont vérifié notre température à tous et avaient des milliers de petites bouteilles de désinfectant à mains. Ils ont fait un bon travail avec ce qu’ils avaient sous la main. »

Le bar écrit dans une publication Facebook qu’il s’agissait d’une fête de lancement de la saison estivale appelée Zero Ducks Given Pool Party – un jeu de mots avec le nom singulier pluriel « carnards » et le juron « f**ks », en anglais – mettant en vedette quelques disc jockeys et groupes de musique pendant l’événement.

« L’établissement a travaillé avec les autorités gouvernementales et des équipes de gestion en pus de prendre leurs conseils; il suivra les consignes de distanciation sociale. Des précautions supplémentaires de sécurité seront prises pour maintenir un environnement sécuritaire pour que vous puissiez vous amuser pendant l’événement », disait le resto-bar avant l’événement. Les organisateurs disaient qu’ils allaient opérer avec une capacité réduite, que des employés allaient continuellement nettoyer et désinfecter les salles de bain, et qu’il y aurait du personnel paramédical sur place pour toute la durée de l’événement.

La santé publique fédérale américaine (CDC) rappelle que le nouveau coronavirus se transmet rarement dans l’eau, mais se transmet entre personnes à proximité.