La Clinique Virtuelle: obtenir des services psychologiques en ligne

Lorsque les nouvelles règles décrétées par le gouvernement Legault ont forcé la fermeture des bureaux de psychologues, La Clinique Virtuelle était déjà prête à répondre à la demande.

«On a une belle équipe qui était déjà habituée, donc nous ça n’a pas été une adaptation de faire de la téléconsultation, on était déjà équipés pour ça», affirme Carolyn Brousseau, intervenante psychosociale et fondatrice de La Clinique Virtuelle.

Cette dernière a constaté une augmentation de la demande pour les services offerts sur le site en raison du stress et de l’anxiété causés par la crise de la COVID-19.

«Avec la clientèle qu’on avait déjà, on s’est rendu compte qu’ils ont augmenté la fréquence, donc qu’ils ont demandé des suivis plus réguliers avec leur intervenant, explique Mme Brousseau. Et c’est sûr aussi qu’avec le confinement, ça a amené une augmentation d’une nouvelle clientèle parce que les gens avaient besoin de consulter, avaient besoin de ventiler sur leur situation et ne pouvaient plus aller en bureau avec un psychologue.»

Créée en 2018, cette clinique 100% virtuelle offre trois types de services d’aide psychosociale.

Une équipe en intervention, composée de travailleurs sociaux, de psychologues et de psychoéducateurs, offre tout d’abord de la téléconsultation.

De la formation en ligne est également disponible pour aider dans la gestion du stress et de l’anxiété.

Le site propose également une boutique en ligne qui propose «des produits thérapeutiques qui peuvent aider à cheminer et qui se veulent, un peu, l’entre-deux entre la consultation et la formation», explique Mme Brousseau.

Besoin d'aide pour vous ou pour un proche? Les intervenants du Centre de prévention du suicide de Québec sont disponibles 24/7. 1-866-APPELLE.