Le déconfinement en 10 photos autour du monde

Notre équipe a sélectionné les meilleurs clichés pris dans les derniers jours pour illustrer comment la pandémie est vécue aux quatre coins de la planète.

Russie

Photo AFP

Un arc-en-ciel a été photographié au-dessus de bâtiments résidentiels en périphérie de Moscou, hier. Le ciel n’est toutefois pas rose en Russie, où plus de 3300 personnes sont mortes de la COVID-19. C’est le deuxième pays le plus affecté au monde avec plus de 335 800 cas confirmés, derrière les États-Unis (1,618 million).

Virginie, États-Unis

Photo AFP

Le chef cuisinier Patrick O’Connell a posé mercredi dans sa salle à manger de l’auberge Inn at Little Washington, en Virginie, avec des mannequins assis parmi les convives afin d’imposer la distanciation physique.

France

Photo AFP

Un évêque a célébré la messe de dimanche dernier dans un stationnement à Châlons-en-Champagne, en France, devant quelque 500 paroissiens assis dans leurs véhicules. La messe s’est tenue sept jours après l’assouplissement des mesures visant à freiner la propagation de la COVID-19 dans le pays.

San Francisco, États-Unis

Photo AFP

Sur cette vue aérienne du Washington Square Park à San Francisco, en Californie, prise vendredi, on voit que des cercles ont été dessinés sur le gazon afin d’inciter les gens à garder une distance entre les petits groupes.

Séoul, Corée du Sud

Photo AFP

Des poupées sexuelles ont été dispersées dans les estrades vides d’un stade de soccer à Séoul pour encourager les joueurs lors d’un match dimanche dernier. Le lendemain, le club sud-coréen FC Séoul s’est excusé pour ce geste.

Europe

Photo AFP

Dès le premier jour de la réouverture, des skieurs n’ont pas perdu de temps et ont atteint la vallée Blanche au cœur du massif du Mont-Blanc, dans les Alpes, samedi dernier.

Brésil

Photo AFP

De nouvelles tombes ont été creusées au cimetière Nossa Senhora Aparecida à Manaus, au Brésil, afin que les victimes de la COVID-19 puissent reposer en paix. Cette photo aérienne prise vendredi illustre bien comment ce pays d’Amérique latine est touché de plein fouet par la pandémie. Le Brésil vient au troisième rang mondial avec plus de 330 000 cas. Plus de 21 000 Brésiliens ont succombé à la COVID-19.

Montréal, Québec

Photo Ben Pelosse

Le premier ministre du Québec, François Legault, a enfilé jeudi, en conférence de presse à Montréal, un masque aux couleurs du Canadien qui participera d’ailleurs aux séries de la Ligue nationale de hockey lorsque les activités reprendront.

Dublin, Irlande

Photo AFP

Patrick Hand a ajouté mercredi des croix aux 2000 qui se trouvaient déjà sur l’église de l’Ascension du Seigneur et le centre paroissial de Balally, dans le sud de Dublin, en Irlande. Chaque croix représente une victime de la pandémie.

France

Photo AFP

Des gens se sont fait bronzer jeudi sur cette première « plage organisée » de La Grande Motte, dans le sud de la France. Des zones séparées par des cordes permettent à la population de respecter la distanciation physique tout en prenant un bain de soleil.