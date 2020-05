Une combinaison anticontagion pour faire la fête

Une entreprise de la Californie a inventé une combinaison munie d’un système intégré de filtration capable, semble-t-il, de protéger contre la COVID-19.

Le Micrashell, créé par la firme Production Club, a été conçu avec pour objectif de permettre aux individus d’aller dans les bars et d’assister à des concerts, rapporte le «New York Post».

«C’est une solution pour amener les gens à se rassembler de manière sécuritaire, explique Miguel Risueno, chef des inventions de l’entreprise. C’est une semi-combinaison qui élève votre protection contre les particules du virus d’un cran.»

Décrit comme une ramification d'un costume hazmat, le Micrashell est muni de haut-parleurs contrôlés par une application, d’un micro et d’un système de filtration N95.

Une fente à l’arrière du masque permet à la combinaison de fournir l’air filtré au porteur. Avant d’être relâché, l’air sera filtré de nouveau.

Et ce n’est pas tout! Un bec fixé à un réservoir intégré rend possible la consommation d’un breuvage et permet même de vapoter.

«Ce sont des choses qui empêchent les personnes d’enlever leur casque, parce qu’une fois qu’il est retiré, elles sont vulnérables», dit M. Risueno.

Ce dernier affirme que l’entreprise prévoyait de louer la combinaison aux établissements qui seraient ensuite responsables de la désinfection du matériel après chaque utilisation.

Dans l’attente d’un brevet, Miguel Risueno espère avoir bientôt un prototype afin que les gens puissent à nouveau faire la fête.