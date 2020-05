Une pétition pour une enquête indépendante sur le CHSLD Laflèche

Près de 200 voitures ont défilé, dimanche, dans les rues de Shawinigan et de Trois-Rivières pour exiger la tenue d'une enquête indépendante concernant le CHSLD Laflèche à Shawinigan.

Le convoi automobile a terminé sa parade devant les bureaux du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) pour une raison bien précise : déposer la pétition qui couche sur papier cette demande.

Le document remet en question la gestion et les prises de décision qui ont mené le CHSLD Laflèche en tête de liste des plus contaminés avec 107 résidents infectés et 44 décès de la COVID-19.

La CSN veut des réponses: «C'est important d'avoir une commission d'enquête indépendante, car il est difficile d'avoir une vision objective de soi-même. On ne cherche pas de coupable, mais on ne veut pas que ça se reproduise», indique le président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, Pascal Bastarache.

Cette pétition a été signée par plus de 2600 personnes. Un soutien qui fait chaud au coeur pour des membres du personnel qui se sont dits émotifs et heureux de voir que plusieurs se rallient derrière leur cause.

«Dès le premier soir qu'elle a été déposée, il y avait quelque 400 signatures. Pas seulement des gens qui travaillent dans le domaine, on parle de famille, de citoyens... C'est incroyable!» se réjouit le président du Syndicat personnel de bureau au CIUSSS MCQ, Frédérick Beaulieu.

De son côté, le CIUSSS MCQ a refusé de commenter la situation pour l'instant, assurant cependant qu'une enquête à l'interne est déjà commencée.