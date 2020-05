«25 degrés en file durant une heure, c’est infernal!»

Plusieurs d’entre vous ont déjà la possibilité de magasiner dans les commerces de la province alors que c’est ce matin que les gens de la grande région de Montréal pourront retrouver leurs magasins favoris ayant pignon sur rue.

À vous lire, vous n’êtes pas nombreux à vouloir vivre l’expérience aujourd’hui ni dans les jours à venir. La pandémie vous a habitué au magasinage en ligne et les files d’attente vous rebutent. Voici quelques-uns de vos commentaires tirés de la page Facebook du Québec Matin.

«Je sors le moins possible et je n'en ressens pas le besoin» - Linda

«Je ne suis pas si pressée. Je vais attendre quelques jours et voir ce qui se passe» - Danielle

«+25 degrés debout en ligne pendant 30 minutes/1 heure c'est infernal... À -25 degrés cet hiver dans une rafale de neige ça va être l'enfer... Magasinage en ligne» - Nathalie

«Les gens sont agressifs... et personne ne sourit. Pas plaisant du tout!» -Linda

«Je pense bien vivre cette réouverture... Dès que j’aurai obtenu les masques que j’ai achetés en ligne et que Postes Canada tarde à livrer» - Marie-Josée

«Aujourd’hui, je vais aller à la Plaza Saint-Hubert acheter ce qui me manque pour mon mariage en juillet 2020 au cas où le gouvernement referme tout, car pas grand monde dans les parcs cette fin de semaine a respecté les consignes malheureusement» - Cathy

«Trop de monde dans les magasins, moi c'est en ligne» - François

«J'ai eu l'expérience chez Canadian Tire et je pense que oui ça va changer dans mon cas, rendu trop compliqué et trop long» - Guy

«C'est rendu plate magasiner... J’y vais moins souvent» -Stéphane

«Je ne suis plus intéressé à aller dans les commerces. Quand on regarde les files d’attente interminables juste pour les épiceries. Je vais donc continuer de faire mes achats essentiels en ligne et je vais me passer du reste» - Martin

«J’ai de la misère à gérer les épiceries, je ne vais pas en plus gérer les magasins. Ça fait deux mois qu’on est renfermé, j’ai plus usé mes pyjamas que mon linge alors pas besoin d’une nouvelle garde-robe, je ne vais pas courir après le danger» -Josée

«Les files sont longues, trop d’attente, aucun plaisir à magasiner. Je vais m’en tenir à l’épicerie et la pharmacie seulement, le reste en ligne!!!!» -Nathalie

«Moi, qui aimait aller fouiner dans les magasins, on ne peut plus et on doit faire la file. Non, c’est très désagréable, plus ça va plus je magasine en ligne, c’est dommage» - Maude

«J’habite en région et je suis allée une fois seulement dans une grande surface. Tellement compliqué et long que je n’y retournerai pas avant longtemps» - Ginette

«Je fais tous mes achats en ligne. Seulement la nourriture. Je vais à ma petite épicerie du village.

Je suis infirmière et j’ai juste pas le temps de faire la ligne chez Walmart» - Annie