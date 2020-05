C’est le temps de prévoir les rénovations de votre maison

Avec le confinement, vous avez un peu plus de temps pour rénover votre maison. Par où faut-il commencer ?

La première chose à faire est de cibler votre objectif : souhaitez-vous améliorer votre maison afin d’en faciliter la vente et pour augmenter sa valeur ? Ou si vous souhaitez plutôt rénover selon vos goûts ?

Si vous souhaitez augmenter la valeur de votre maison et la vendre plus facilement, le premier objectif devrait être de dépersonnaliser et de la mettre au goût du jour. Une bonne façon pour commencer est de réparer les petits défauts susceptibles de faire fuir les acheteurs (par exemple, un trou dans un mur de gypse ou des briques fissurées) puis de peinturer avec des couleurs tendance.

Si vous souhaitez rénover pour vous faire plaisir, il est important d’y aller par priorité. Par exemple, si votre budget est limité, privilégiez le remplacement de votre toiture avant d’embellir votre terrassement.

Des rénovations payantes

Certaines rénovations sont plus susceptibles de faire augmenter la valeur de votre maison.

Ce n’est plus un secret, la cuisine et la salle de bain sont les pièces qui, une fois rénovées, apportent le meilleur retour sur investissement.

Et pour un bon rapport qualité-prix, le simple fait de peinturer peut provoquer un bel effet « wow » susceptible de charmer d’éventuels acheteurs.

Quant à la plupart des travaux extérieurs, tels des travaux de terrassement ou encore l’installation d’une piscine, bien qu’ils embellissent la maison, leur effet sur la valeur de la propriété est plus modeste.

Soi-même, ou presque

Êtes-vous tenté d’entreprendre vos rénovations vous-même ?

D’un point de vue légal, si vous souhaitez rénover votre maison, vous pouvez entreprendre la plupart des travaux, à l’exception des travaux concernant une installation électrique, une installation de gaz ou des installations d’équipements pétroliers. Ceux-ci requièrent l’intervention de professionnels détenant une licence appropriée.

Pour les autres travaux, il faut vous poser les questions suivantes : souhaitez-vous le faire ? Et en avez-vous les capacités ? Dans la plupart des cas, il est plus sage de confier la réalisation de certains travaux à des professionnels, par exemple des travaux de plomberie, de maçonnerie, ou encore pour la réfection de votre toiture.

Outre vos compétences, il faut aussi vous demander si vous avez le temps et l’envie d’entreprendre vous-même vos travaux. La première étape, qui ne vous engage à rien, est de faire différents calculs puis de demander des soumissions pour voir combien il en coûterait pour embaucher un professionnel.

Conseils

-Que vous souhaitiez rénover selon vos goûts ou le faire pour mieux vendre votre maison, un designer ainsi qu’un spécialiste en homestaging peuvent vous aider.

-Regardez les circulaires avant de magasiner. Si vous devez utiliser 5 gallons de peinture, et que chaque gallon est vendu à 10 dollars de rabais dans tel magasin, vous aurez économisé 50 dollars simplement en comparant les promotions. Même chose pour les outils et les matériaux.

-Établissez des priorités et faites un budget. Si vous souhaitez conserver votre maison pendant plusieurs années, votre stratégie de rénovation devrait s’échelonner sur plusieurs années.