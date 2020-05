Des masques aux couleurs du drapeau québécois

Les couvre-visages devenant un objet plutôt à la mode par les temps qui courent, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est entrée dans la danse en proposant des masques mettant en valeur la fleur de lys, juste à temps pour la Fête nationale.

«Bien que cette année, la Fête nationale sera soulignée sans grands rassemblements, – distanciation sociale oblige –, nul doute que l’esprit de fierté et de solidarité nationales, si caractéristique des célébrations du 24 juin, n’en sera pas moins au rendez-vous!», a indiqué par communiqué le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal Maxime Laporte.

«Le lys contre-attaque»; c’est ainsi que cette campagne de distribution de masques a été nommée. En plus de promouvoir un produit fabriqué au Québec, la Société s’engage à offrir un masque à un organisme communautaire pour chaque achat du public.

COURTOISIE SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL

Pour M. Laporte, il s’agit surtout d’une «façon sympathique d’afficher nos couleurs et notre unité». «Après plus de quatre siècles d’une histoire faite d’intempéries de toutes sortes, je crois que l’une des premières forces de notre nation réside dans notre capacité à nous serrer les coudes et à prendre soin les uns des autres», a-t-il déclaré.

Quatre modèles différents sont proposés par l’organisme, qui a collaboré avec l’entreprise québécoise ImageFolie pour ce projet. Les couvre-visages sont offerts au prix de 14,98 $, plus les frais postaux.