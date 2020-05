La Commission européenne craint une réduction de concurrence

Craignant que l’acquisition de Transat par Air Canada nuise à la concurrence dans le transport aérien entre l’Europe et le Canada, la Commission européenne (CE) a décidé d’ouvrir une «enquête approfondie» sur cette transaction annoncée.

«Air Canada et Transat sont les deux principales compagnies aériennes qui exploitent un vaste réseau de liaisons entre l'Europe et le Canada. Nous allons examiner soigneusement si l'opération envisagée est susceptible d'avoir une incidence négative sur la concurrence sur ces marchés, qui entraînerait une augmentation des tarifs, une détérioration de la qualité ou une réduction du choix pour les voyageurs qui traversent l'Atlantique», a affirmé dans un communiqué Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence à la Commission européenne.

Elle a ajouté que la période actuelle est difficile pour les entreprises fortement affectées par la pandémie de COVID-19, mai que «le retour à des conditions normales et saines sur le marché passe par le maintien de la concurrence».

Air Canada et Transat sont respectivement le premier et le deuxième fournisseur de services réguliers de transport aérien de passagers entre l'Espace économique européen et le Canada, a souligné la Commission européenne, lundi, ajoutant que les deux compagnies se font une concurrence «frontale».

Dans une première phase de son enquête, la CE dit ne pas avoir été en mesure «de déterminer si, à long terme, ces compagnies continueraient à se faire concurrence sur toutes les liaisons où elles étaient concurrentes avant la crise».

La Commission entend maintenant approfondir son examen du dossier et doit prendre une décision d’ici le 30 septembre prochain.

Rappelons qu’en mars dernier, le Bureau de la concurrence du Canada s’était également montré préoccupé par l’acquisition de Transat par Air Canada, disant craindre entre autres une augmentation des prix, ainsi que des effets négatifs sur «la concurrence dans la vente de voyages aériens ou de forfaits vacances aux Canadiens».