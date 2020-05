Le débat reprend sur la marche à suivre pour les travaux parlementaires

Les libéraux de Justin Trudeau ont présenté, lundi, leur motion sur la marche à suivre pour assurer le fonctionnement de la Chambre des communes durant les prochains mois.

Le débat sur la motion pourra donc débuter et le vote sur celle-ci devrait se tenir dans les prochains jours. Les libéraux ont bon espoir de pouvoir compter sur l’appui des néo-démocrates pour la faire adopter.

«En ce moment, les négociations continuent et on ne va pas appuyer la motion sans obtenir des engagements concrets sur un congé de maladie payé et des actions pour [soutenir] les gens ayant un handicap», a toutefois martelé le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, quelques heures avant le dépôt de la motion.

En conférence de presse devant Rideau Cottage, le premier ministre Justin Trudeau a paru accéder à l'une des deux demandes du NPD.

«Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre un congé de maladie ou payer ses factures. [...] C'est pourquoi le gouvernement poursuit ses discussions avec les provinces pour faire en sorte que lorsqu’on va commencer la reprise, chaque personne ait dix journées de congé de maladie payées par année», a-t-il dit.

Parlement hybride

La motion libérale est que la Chambre des communes siège sous forme de comité plénier, dans un format hybride. Ainsi, un groupe restreint d'élus serait présent en personne et d'autres députés assisteraient aux séances par vidéoconférence. Des écrans seraient disposés à l’intérieur de la Chambre.

Le gouvernement propose aussi que des sujets autres que ceux touchant la COVID-19 puissent être abordés.

La formule prévoit que ses séances hybrides se déroulent du lundi au jeudi, jusqu'au 17 juin. Après, la Chambre pourrait siéger quelques jours durant l'été. Les travaux reprendraient ensuite le 21 septembre.

Quant aux comités parlementaires, ils pourraient poursuivre leurs travaux durant l'été de façon régulière, de façon virtuelle.

Les députés fédéraux ont adopté une motion, le 20 avril, pour qu’ils siègent virtuellement deux fois par semaine et une seule fois en personne en format restreint. Les dispositions de cette motion prenaient toutefois fin lundi.

Les députés ont donc repris du collier et, ce jusqu’à ce qu’un modus operandi soit convenu.

Conservateurs et bloquistes ont déjà signalé qu’ils n’ont pas l’intention d’appuyer cette motion. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet reproche aux libéraux de ne pas avoir respecté deux de ses engagements, comme celui d’aider les entreprises à couvrir leurs frais fixes. Pour cette raison, il a indiqué que sa formation politique n'offrirait pas son soutien au gouvernement.

Les conservateurs souhaitent de leur côté que le Parlement siège de façon régulière et non sous forme de comité plénier. Ils proposent qu’environ 50 députés soient physiquement présents à la fois.