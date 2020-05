Le guitariste de Queen victime d’une crise cardiaque

Le guitariste du populaire groupe rock Queen, Brian May, a révélé lundi avoir subi une crise cardiaque récemment.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’homme de 72 ans raconte avoir été conduit d’urgence à l’hôpital par son médecin. May affirme aussi être certain qu’il «aurait pu mourir» à cause de ses problèmes cardiaques sérieux.

Cette mésaventure survient aussi après que le musicien se soit blessé aux fesses en faisant du jardinage, révèle-t-il.

«J’ai passé une IRM [imagerie par résonance magnétique] et oui, j’ai eu une déchirure dans mon fessier», dit-il en soulignant qu’il croyait que la douleur qu’il ressentait était due à cette blessure.

Il s’avère que l’artiste était à ce point endolori parce son nerf sciatique était écrasé par sa colonne vertébrale.

«Mon nerf était très écrasé, c’est pourquoi je me sentais comme si on m’insérait un tournevis dans le dos», enchaîne-t-il.

Néanmoins, à travers tout cet épisode, Brian May indique avoir subi «une petite crise cardiaque» après avoir enduré des douleurs à la poitrine pendant près de 40 minutes.

Or, les médecins ont découvert que le guitariste avait trois artères de bloquées.

«Il y avait un danger que ça empêche le sang de se rendre à mon cœur», dit-il.

Si certains lui ont recommandé un triple pontage cardiaque, le musicien a plutôt choisi de mettre en place trois «stents» (endoprothèses) - des tubes courts en treillis métallique qui agissent comme un échafaudage pour aider à garder une artère ouverte.

S’il se porte bien maintenant grâce à «l’excellent travail des médecins», le septuagénaire a été très surpris par leur constat, lui qui croyait être en bonne santé.

«Je n’avais aucune idée. Rien ne m’indiquait que j’allais bientôt être sérieusement en danger. J’aurais pu en mourir», affirme-t-il.