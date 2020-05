Les clients s’arrachent le homard du Québec

Le homard du Québec a vraiment la cote cette année avec la pandémie de la COVID-19. Cependant, il est parfois difficile pour les consommateurs de s’en procurer dans les grands centres.

La forte demande s’explique, entre autres, par la volonté des Québécois de consommer des produits locaux. De plus, avec la fermeture des restaurants en raison de la crise, les amateurs veulent se faire plaisir.

«Cette année, on dirait qu’il est meilleur encore, les restaurants sont fermés, donc, les gens ont le gout de manger du bon homard qui vient de la Gaspésie. Les gens encouragent beaucoup local», explique Sarah Landry, copropriétaire de la Poissonnerie Gagnon à Rimouski.

La pêche au homard est ouverte depuis le 9 mai en Gaspésie. Le homard frais s’envole rapidement dans les poissonneries et dans les épiceries des grands centres.

«On approvisionne. On dit que ça va à Québec ou à Montréal, mais la première semaine de pêche, effectivement, les détaillants Métro, IGA ont eu de la misère à s’ajuster, car on ne savait pas ce que le Québécois irait acheter. Maintenant, on le sait, vous allez en trouver», assure Jean Côté, biologiste et directeur scientifique du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie.

Il souligne que le homard de la Gaspésie se trouve facilement grâce à son médaillon de traçabilité bleu et orange.

Les poissonneries locales doivent faire appel à plusieurs fournisseurs pour répondre à la demande de la clientèle. Le homard offert à la Poissonnerie Gagnon de Rimouski est beaucoup plus gros que celui offert en épicerie.

«Faut être capable de dire à nos gens, c’est quand nos arrivages. Au fur et à mesure que la saison avance, l’approvisionnement va super bien», ajoute Mme Landry.

Le début de saison de pêche est bon, malgré une première semaine plus difficile en raison des conditions météorologiques.

Le prix remis aux pêcheurs est plutôt bon pour le moment, malgré les turbulences des marchés des fruits de mer avec le coronavirus.

«Pour l’instant, ça ne semble pas trop pire. Pour la deuxième semaine de pêche, on saura lundi le prix au débarquement. On va avoir une baisse, mais le Québécois demande le produit local», ajoute M. Côté.

La saison de pêche au homard se poursuit jusqu’au début du mois de juillet en Gaspésie.